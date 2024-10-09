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Ожидания сформировали реальность
Ожидания влияют на то, как человек интерпретирует происходящие события и в целом воспринимает окружающий мир. Международная команда ученых проанализировала эту закономерность с помощью острого соуса.
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Команда специалистов из нескольких университетов Китая и США изучила связь различных ожиданий с тем, как люди интерпретируют один и тот же опыт. Соответствующую научную статью опубликовал журнал PLOS Biology.
Исследователи определили, кому из 47 участников эксперимента нравится острая пища, а кому — нет. Далее им всем давали попробовать соусы разной степени остроты или воду, фиксируя активность головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии. При этом участникам исследования показывали подсказки в виде иконок в форме перца: нейтральные (всегда два серых перца вне зависимости от остроты соуса) или указывающие на степень остроты (два красных перца для очень острого соуса, один красный и один синий перец для не очень острого и два синих перца для воды). Что означает каждый набор иконок, людям не сообщали.
Оказалось, что позитивные ожидания, свойственные людям, которые любят острое, повышали активность в областях мозга, связанные с удовольствием и эффектом плацебо. Если же участникам исследования не нравилась острая пища и ожидания были негативными, усиливалась тревога и активизировались части мозга, имеющие отношение к боли.
«Я была удивлена, насколько значительно негативные ожидания усиливали реакцию мозга на боль, несмотря на то что стимул был тот же самый. Это подчеркивает, что предвкушение дискомфорта может заставить чувствовать более сильную боль. Надеюсь, это исследование послужит толчком для дальнейшего изучения того, как ожидания формируют наш сенсорный опыт, что потенциально может стать основой для разработки стратегий борьбы с болью и улучшения терапевтических результатов», — сообщила одна из авторов научной статьи.
По словам исследовательницы, в будущих работах стоит обратить внимание на то, как ожидания и субъективная реальность человека связаны с культурными и индивидуальными предпочтениями в еде. Результаты, вероятно, станут источником новых методов, которые позволят персонализировать стратегии обезболивания с опорой на уникальный опыт пациента.
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