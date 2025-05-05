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4 минуты назад
Татьяна Пичугина
7

Древняя цивилизация в Андах укрепляла власть через галлюциногены

5.1

Есть много исторических свидетельств о том, что народы, населявшие Южную Америку до колумбовых завоеваний, использовали в ритуалах психоактивные вещества. Однако ученым нужны прямые доказательства — следы химических соединений. Они уже получили данные о галлюциногенах в археологических памятниках в южном Перу, Боливии, на северо-западе Аргентины. И вот новая сенсация — в Чавин-де-Уантар на севере Перу нашли части одурманивающих растений.

Археология
# Доколумбова Америка
# Перу
# табак
# Чавинская культура
Чавин-де-Уантар
Комплекс Чавин-де-Уантар в Перу расположен на высоте 3200 метров, состоит из нескольких монументальных сооружений и возвышающейся большой площади / © Daniel Contreras

В XII-V века до нашей эры в Центральных Андах возникли развитые цивилизации, в которых технический прогресс сочетался с усложнением общественного устройства и ростом неравенства. Большую роль в этом процессе играла ритуальная активность, ради которой возводили впечатляющие комплексы.

К этому времени относят чавинскую культуру, возникшую в предгорье Анд. Ее наиболее известный памятник — Чавин-де-Уантар — расположен высоко в горах. Ученые предполагали, что здесь активно использовали психоактивные вещества во время религиозных отправлений. В пользу этого говорят изображения людей в измененном состоянии и растений — кактуса Сан-Педро, дерева вида анаденантера змеевидная (A. colubrina). Однако прямых следов до сих пор обнаружить не удавалось. 

Недавно в Галерее 3 в атриуме круглой площади в Чавин-де-Уантар археологи вскрыли отложения, содержащие 23 предмета, похожие на те, что используют при употреблении галлюциногенов — короткие трубки, плосткие таблички, маленькие ложки. Артефакты отправили на микроботанические и химические анализы и обнаружили там два прямых доказательства использования психоактивных веществ. Статья об этом за авторством ученых из Перу, Чили, Аргентины и США опубликована в PNAS.  

Реконструкция комнат, или галерей, в Чавин-де-Уантар, где нашли нюхательные трубки. Доступ в эти помещения был ограничен / © Daniel Contreras

Археологи предположили, что Галерею 3 запечатали вскоре после периода Чавин, около 500 лет до нашей эры. Ее вскрыли только в 2017-2018 годы во время раскопок. Внутри обнаружили девять уровней отложений, содержащих предметы 14 типов. Причем, положили их туда намеренно. Ученые изучили 22 костяных артефакта и одну раковину моллюска. Радиоуглеродные даты, полученные из костей человека и угля, показали что галерею использовали в промежутке от 800 до 350 лет до нашей эры. 

В артефактах из галереи обнаружились частички корней, листьев, семена двух наиболее часто используемых в тот период ритуальных растений — из рода Nicotiana и A. colubrina, которую в Аргентине называют “вилка” (vilca). Из этнографии известно, что коренные народы в Андах и Гран-Чако курили или нюхали корни диких видов Nicotiana. Баловались этими растениями и жители низовий Южной Америки. 

Нюхательные трубки вырезали из полых костей и использовали, чтобы вдыхать табак и вилку / © Daniel Contreras

Археологи не так часто находят дикие виды табака, возможно, из-за несовершенства методики. Древнейшие следы его относят ко второму тысячелетию до нашей эры. Такого же возраста древнейшие археологические свидетельства использования вилки, которую часто изображали доколумбовые культуры в Андах. 

Во многих древних культурах известно коллективное употребление галлюциногенов. Однако, как полагают авторы работы, в чавинской культуре они были доступны только избранным. Ученые обнаружили нюхательные трубки в отдельных комнатах внутри массивной каменной постройки, где могли находится всего несколько человек одновременно, что создавало атмосферу тайны и контроля.

Управляя доступом к измененному состоянию властители Чавина создали сильную идеологию и убедили народ, что их власть связана с мистической силой и служит частью естественного порядка. Это открытие помогло решить загадку Чавин-де-Уантар, который изучают уже почти сто лет. Контролируемый доступ к мистическому опыту объяснил переход от ранних, более эгалитарных обществ, к могущественным империям, управляемыми элитами. 

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Археология
# Доколумбова Америка
# Перу
# табак
# Чавинская культура
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# электромобили
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