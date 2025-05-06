  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
38 минут назад
КамГУ
15

Ученые узнали, как формировались вулканические отложения Камчатки

4.4

Исследователи КамГУ имени Витуса Беринга изучили строение верхней части пемзовых отложений — легких пористых горных пород вулканического происхождения — горы Тарбаганья, которая находится в юго-восточной части Камчатки между действующими вулканами Мутновский и Горелый. Научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению о происхождении этих отложений. Часть ученых считает их покровом, образовавшимся при извержении вулкана, другие относят к экструзивным образованиям — структурам, возникшим при выдавливании вязкой лавы. Результаты работы помогут понять особенности вулканической активности региона.

КамГУ
# вулканическая активность
# вулканические отложения
# вулканы
# Камчатка
# Тарбаганья
Петропавловск-Камчатский. Вулкан Корякский / © kuhnmi, ru.wikipedia.org

Для изучения объекта использовался георадар — прибор, который с помощью радиоволн позволяет «просвечивать» землю и исследовать структуру грунта на глубину до шести метров без раскопок. «Мы провели исследование по 12 профилям — восемь на самой горе и четыре у ее подножия», — объяснила доцент кафедры биологии и наук о Земле КамГУ имени Витуса Беринга Вероника Павлова.

Полученные радарограммы (изображения, показывающие внутреннюю структуру исследуемого объекта) свидетельствуют о том, что пемзовые отложения залегают субгоризонтально — почти параллельно поверхности земли. В верхней части горы обнаружены три слоя с различными физическими свойствами. Верхний слой представлен монолитными, мало трещиноватыми дациандезитами (вулканическими породами среднего состава), которые глубже сменяются более влажными, проницаемыми породами с большим количеством трещин.

«Волновая картина на радарограммах указывает на слоистое строение, характерное для покровных образований», — отмечает Вероника Павлова. Это наблюдение поддерживает версию о формировании горы в результате вулканического извержения.

© Пресс-служба КамГУ имени Витуса Беринга

Исследователи также изучили фронтальную часть пемзового потока, где структура неоднородна. В юго-западной части преобладают дефляционные формы рельефа — углубления, созданные ветровой эрозией, а также аккумулятивные формы — скопления разрушенных пород. В северо-восточной части чаще встречаются эрозионные формы, образовавшиеся под воздействием поверхностных вод.

Геологические процессы, наблюдаемые на горе Тарбаганья, напоминают последствия извержения 1912 года на Аляске, сформировавшего вулкан Новарупта и Долину Десяти Тысяч Дымов. Там по долине прошел высокотемпературный пемзовый пирокластический поток — смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков пород, насыщенный газами. На его поверхности длительное время действовали фумаролы — выходы горячих вулканических газов и паров. После их угасания участки пемзы, укрепленные минеральными отложениями из этих выходов, стали более устойчивыми к размыванию.

Результаты работы помогают понять особенности вулканической активности Камчатки и восстановить историю извержений вулканов Мутновский и Горелый. Полученные данные вносят вклад в развитие методов изучения вулканических образований и прогнозирования геологических процессов в этом сейсмически активном регионе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
КамГУ
8 статей
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга – ключевое учреждение высшего образования в Камчатском крае и ДВФО. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В структуру университета входят три факультета и отделение среднего профессионального образования. В КамГУ имени Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В КамГУ обучается более 1500 студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая уникальные направления, такие как «Вулканология и сейсмология», «Этнолингвистика» и «Заповедное дело».
Показать больше
КамГУ
# вулканическая активность
# вулканические отложения
# вулканы
# Камчатка
# Тарбаганья
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Май
800
Процессы памяти в мозге
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
06 Май
2150
«Космический мусор» с наблюдениями
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
07 Май
2350
Ключ к астрономии и наблюдения
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
08 Май
Бесплатно
Зоопарки в годы Великой Отечественной войны
Московский зоопарк
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
От первого спутника до города на орбите. История освоения космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
Создание сфер: от мяча до соборного купола
Экспериментаниум
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Странные мифы Древней Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Записки космического хирурга
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Май
700
Аллергия на пыльцу: как выжить весной?
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:50
Елизавета Александрова

«Впервые сфотографированная» черная дыра может оказаться двойной

Аномальное поведение звезд у самого центра некоторых галактик позволило заподозрить, что в них скрывается не одна, а сразу две сверхмассивные черные дыры. Интересно, что в этом списке кандидатов оказалась галактика М87 — обладательница той черной дыры, которая прославилась как «впервые сфотографированная».

Астрономия
# галактики
# космос
# сверхмассивные черные дыры
Вчера, 15:33
КНЦ РАН

Во Вьетнаме нашли гигантского представителя живого растения-реликта

Новый вид печеночников, названный Blepharostoma vietnamicum, был открыт учеными из Вьетнама, Южной Кореи и России, куда вошла специалист Кольского научного центра РАН. Находка стала неожиданностью в мире ботаники благодаря своим уникальным характеристикам и необычно крупным размерам для своего рода.

КНЦ РАН
# Вьетнам
# гигантизм
# ископаемое
# печеночники
# растения
Вчера, 21:59
Татьяна

Древняя цивилизация в Андах укрепляла власть через галлюциногены

Есть много исторических свидетельств о том, что народы, населявшие Южную Америку до колумбовых завоеваний, использовали в ритуалах психоактивные вещества. Однако ученым нужны прямые доказательства — следы химических соединений. Они уже получили данные о галлюциногенах в археологических памятниках в южном Перу, Боливии, на северо-западе Аргентины. И вот новая сенсация — в Чавин-де-Уантар на севере Перу нашли части одурманивающих растений.

Археология
# Доколумбова Америка
# Перу
# табак
# Чавинская культура
2 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
Вчера, 17:50
Елизавета Александрова

«Впервые сфотографированная» черная дыра может оказаться двойной

Аномальное поведение звезд у самого центра некоторых галактик позволило заподозрить, что в них скрывается не одна, а сразу две сверхмассивные черные дыры. Интересно, что в этом списке кандидатов оказалась галактика М87 — обладательница той черной дыры, которая прославилась как «впервые сфотографированная».

Астрономия
# галактики
# космос
# сверхмассивные черные дыры
Вчера, 15:33
КНЦ РАН

Во Вьетнаме нашли гигантского представителя живого растения-реликта

Новый вид печеночников, названный Blepharostoma vietnamicum, был открыт учеными из Вьетнама, Южной Кореи и России, куда вошла специалист Кольского научного центра РАН. Находка стала неожиданностью в мире ботаники благодаря своим уникальным характеристикам и необычно крупным размерам для своего рода.

КНЦ РАН
# Вьетнам
# гигантизм
# ископаемое
# печеночники
# растения
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
9 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.

Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно