Ученые узнали, как формировались вулканические отложения Камчатки

Исследователи КамГУ имени Витуса Беринга изучили строение верхней части пемзовых отложений — легких пористых горных пород вулканического происхождения — горы Тарбаганья, которая находится в юго-восточной части Камчатки между действующими вулканами Мутновский и Горелый. Научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению о происхождении этих отложений. Часть ученых считает их покровом, образовавшимся при извержении вулкана, другие относят к экструзивным образованиям — структурам, возникшим при выдавливании вязкой лавы. Результаты работы помогут понять особенности вулканической активности региона.

Для изучения объекта использовался георадар — прибор, который с помощью радиоволн позволяет «просвечивать» землю и исследовать структуру грунта на глубину до шести метров без раскопок. «Мы провели исследование по 12 профилям — восемь на самой горе и четыре у ее подножия», — объяснила доцент кафедры биологии и наук о Земле КамГУ имени Витуса Беринга Вероника Павлова.

Полученные радарограммы (изображения, показывающие внутреннюю структуру исследуемого объекта) свидетельствуют о том, что пемзовые отложения залегают субгоризонтально — почти параллельно поверхности земли. В верхней части горы обнаружены три слоя с различными физическими свойствами. Верхний слой представлен монолитными, мало трещиноватыми дациандезитами (вулканическими породами среднего состава), которые глубже сменяются более влажными, проницаемыми породами с большим количеством трещин.

«Волновая картина на радарограммах указывает на слоистое строение, характерное для покровных образований», — отмечает Вероника Павлова. Это наблюдение поддерживает версию о формировании горы в результате вулканического извержения.

© Пресс-служба КамГУ имени Витуса Беринга

Исследователи также изучили фронтальную часть пемзового потока, где структура неоднородна. В юго-западной части преобладают дефляционные формы рельефа — углубления, созданные ветровой эрозией, а также аккумулятивные формы — скопления разрушенных пород. В северо-восточной части чаще встречаются эрозионные формы, образовавшиеся под воздействием поверхностных вод.

Геологические процессы, наблюдаемые на горе Тарбаганья, напоминают последствия извержения 1912 года на Аляске, сформировавшего вулкан Новарупта и Долину Десяти Тысяч Дымов. Там по долине прошел высокотемпературный пемзовый пирокластический поток — смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков пород, насыщенный газами. На его поверхности длительное время действовали фумаролы — выходы горячих вулканических газов и паров. После их угасания участки пемзы, укрепленные минеральными отложениями из этих выходов, стали более устойчивыми к размыванию.

Результаты работы помогают понять особенности вулканической активности Камчатки и восстановить историю извержений вулканов Мутновский и Горелый. Полученные данные вносят вклад в развитие методов изучения вулканических образований и прогнозирования геологических процессов в этом сейсмически активном регионе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

КамГУ 8 статей Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга – ключевое учреждение высшего образования в Камчатском крае и ДВФО. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В структуру университета входят три факультета и отделение среднего профессионального образования. В КамГУ имени Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В КамГУ обучается более 1500 студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая уникальные направления, такие как «Вулканология и сейсмология», «Этнолингвистика» и «Заповедное дело».