Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Археологи рассказали, с какой целью строили ирландские мегалиты
Долгое время ученые предполагали, что мегалитические гробницы, возведенные в Ирландии, служили своего рода семейным склепом, там хоронили представителей знати. Авторы нового исследования опровергли эту гипотезу и выяснили, что древние сооружения никак не связаны ни с властью, ни с династиями.
Ирландские мегалиты — каменные гробницы возрастом более пяти тысяч лет — давно стали символом древней истории острова. Их строили из гигантских валунов, добытых за десятки километров, ориентировали на солнцестояния, украшали загадочными узорами. Самые известные, например Ньюгрейндж, привлекают тысячи туристов.
На протяжении десятилетий ученые предполагали, что эти сооружения служили усыпальницами для представителей правящих династий. В 2020 году исследователи изучили ДНК людей, найденных в таких захоронениях, и обнаружили генетические связи между теми, кто похоронен в разных гробницах, что навело на аналогии с египетскими фараонами. Версия быстро распространилась в медиа: якобы Ирландия бронзового века жила по династическому принципу, как и многие древние цивилизации. Но многие эксперты усомнились в таких выводах.
Ирландские археологи Джессика Смайт (Jessica Smyth) и Нил Карлин (Neil Carlin) из Университетского колледжа Дублина отнеслись к этим заключениям с настороженностью. Им показалось, что генетики поспешили с далекоидущими выводами.
Ученые обратили внимание на важную деталь. Ранее при раскопках выяснилось, что в одни и те же гробницы клали останки людей с большим временным разрывом. Иногда кости перемещали, складывали вместе, комбинировали части разных скелетов. Так продолжалось веками. Смайт и Карлин предположили, что такая практика больше указывает на сложные, возможно, символические ритуалы, а не на строгую родовую преемственность.
Авторы научной работы перепроверили генетические данные, полученные во время исследований в 2020 году предыдущей командой ученых. Они обнаружили, что их коллеги проанализировали геномы максимум четырех человек из каждой гробницы, хотя в некоторых покоились останки почти сотни людей. Многие кости так и не извлекли — их либо не раскопали, либо изучали в других лабораториях. Еще часть останков кремировали, извлечь ДНК из них невозможно. Эти люди остались «генетически невидимыми».
Новый анализ показал, что после 3600 года до нашей эры близкие родственные связи — например, родители и дети или братья с сестрами — в ирландских мегалитических гробницах встречались редко. Большинство связей оказались дальними, как у двоюродных или троюродных родственников. При этом разница между датами захоронений в одной гробнице иногда составляла сотни лет, а треть погребенных не имели кровных уз вовсе.
«В усыпальницах мы увидели не представителей династий, а совершенно разных людей, в большинстве случаев не связанных родственными узами. Они собирались вместе, хоронили умерших, поминали предков, строили монументы и, вероятно, устраивали пиры», — пояснил Карлин.
По мнению исследователей, мегалиты не были семейными гробницами. Люди из разных родов объединялись, чтобы возвести огромные каменные конструкции, в которые потом приносили тела умерших. Сооружения возводили не сразу, а постепенно — на протяжении веков. Такое поведение больше похоже на традиции сплоченных общин, чем на культуру правящих кланов.
Археологи видят в этих конструкциях символы объединения. Огромные мегалиты поднимали сообща. Материалы часто привозили издалека. Все это требовало усилий многих людей. Вероятно, строительство сопровождалось массовыми мероприятиями — свадьбами, поминальными обрядами, а возможно, и праздничными пиршествами.
Карлин отметил, что хотя внутри мегалитов находят людей с общими генетическими чертами, это не обязательно указывает на прямое родство, скорее на результат длительных социальных связей, союзов и ритуалов. Мегалиты помогали укреплять эти связи. Построить монумент значило сказать: «Мы — единое сообщество».
В 2024 году в Швеции нашли контрастный пример. В поселении Фрельсегорден обнаружили семейную усыпальницу, где на протяжении веков хоронили членов одной семьи. Но ирландские мегалиты, судя по всему, играли иную роль: были частью традиции, которая использовалась для создания и поддержания социальных связей между общинами.
Строительство мегалитов в древней Ирландии было не просто «работой», а важным событием, вокруг которого объединялись люди. В такие периоды общины могли собираться для разных целей. Например, для заключения брака, проведения праздников, похорон.
Все эти действия помогали людям чувствовать себя частью общего дела. Строительство огромных каменных сооружений требовало совместных усилий, и этот процесс сам по себе становился «социальным клеем» — сплачивал племена, создавал общие традиции и память. Проще говоря, мегалиты были не просто сооружениями, а местами, где люди вместе трудились, праздновали, чтили умерших — и через это становились ближе друг к другу.
Научная работа опубликована в журнале Cambridge Archaeological Journal.
И Лю (Yi Liu) — концепт-дизайнер и цифровой художник из китайского города Далянь. В его работах сочетаются лаконичность формы и выразительная атмосфера, свойственная классической научной фантастике. Художник предпочитает графичный стиль, при этом уделяет большое внимание свету, композиции и настроению.
В Солнечной системе находят все больше небесных тел, которые выглядят как «высохшие» кометы. Ученые решили выяснить, как и насколько быстро они проходят такую трансформацию. Оказалось, что некоторые сейчас почти обезвоженные небесные тела были кометами, по космическим меркам, совсем недавно.
Основные проблемы 3D-печатных экзопротезов, в частности для транстибиальных ампутаций (ниже колена), заключаются в неравномерной нагрузке на конструкцию, приводящей к ее разрушению. Ученые Пермского Политеха разработали способ создания прочных и легких экзопротезов с помощью 3D-печати и укрепления углеродным волокном. Новый метод позволяет значительно повысить долговечность и надежность изделий, обеспечивая их комфорт и индивидуальную адаптацию под анатомию пациента.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
Динозавры не исчезли: пермские ученые рассказали о родственниках мезозойских гигантов, живущих рядом с нами
Несмотря на то, что образ динозавров часто ассоциируется с далеким прошлым, гигантскими скелетами в музеях и фильмами о юрском периоде, правда заключается в том, что мы и сегодня делим планету с их современниками и близкими потомками. Эксперт Пермского Политеха рассказал, сколько видов динозавров существовало на Земле, почему огромные рептилии массово вымирали, что общего у мезозойского ящера с крокодилом и черепахой и какой вид доисторических гигантов тесно с нами соседствует.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Центробежные силы цифровизации все время стараются выкинуть нас из центра общества к его периферии — превратить в маргинала. Опасно ли это? Разговор с Григорием Консоном и Виталием Зотовым
«Росатом» обещает Африке атомную революцию — но готова ли к ней Африка?
Вопросы читателей (ч. 1)
Героические дети
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии