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Игорь Байдов
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Археологи рассказали, с какой целью строили ирландские мегалиты

3.9

Долгое время ученые предполагали, что мегалитические гробницы, возведенные в Ирландии, служили своего рода семейным склепом, там хоронили представителей знати. Авторы нового исследования опровергли эту гипотезу и выяснили, что древние сооружения никак не связаны ни с властью, ни с династиями.

Археология
# гробница
# Ирландия
# мегалиты
# неолит
Карроукил
Неолитический некрополь Карроукил, расположенный юге графства Слайго в Ирландии / © scenicireland.com, Christopher Hill Photographic, Alamy

Ирландские мегалиты — каменные гробницы возрастом более пяти тысяч лет — давно стали символом древней истории острова. Их строили из гигантских валунов, добытых за десятки километров, ориентировали на солнцестояния, украшали загадочными узорами. Самые известные, например Ньюгрейндж, привлекают тысячи туристов.

На протяжении десятилетий ученые предполагали, что эти сооружения служили усыпальницами для представителей правящих династий. В 2020 году исследователи изучили ДНК людей, найденных в таких захоронениях, и обнаружили генетические связи между теми, кто похоронен в разных гробницах, что навело на аналогии с египетскими фараонами. Версия быстро распространилась в медиа: якобы Ирландия бронзового века жила по династическому принципу, как и многие древние цивилизации. Но многие эксперты усомнились в таких выводах.

Ирландские археологи Джессика Смайт (Jessica Smyth) и Нил Карлин (Neil Carlin) из Университетского колледжа Дублина отнеслись к этим заключениям с настороженностью. Им показалось, что генетики поспешили с далекоидущими выводами.

Ученые обратили внимание на важную деталь. Ранее при раскопках выяснилось, что в одни и те же гробницы клали останки людей с большим временным разрывом. Иногда кости перемещали, складывали вместе, комбинировали части разных скелетов. Так продолжалось веками. Смайт и Карлин предположили, что такая практика больше указывает на сложные, возможно, символические ритуалы, а не на строгую родовую преемственность.

Авторы научной работы перепроверили генетические данные, полученные во время исследований в 2020 году предыдущей командой ученых. Они обнаружили, что их коллеги проанализировали геномы максимум четырех человек из каждой гробницы, хотя в некоторых покоились останки почти сотни людей. Многие кости так и не извлекли — их либо не раскопали, либо изучали в других лабораториях. Еще часть останков кремировали, извлечь ДНК из них невозможно. Эти люди остались «генетически невидимыми».

Новый анализ показал, что после 3600 года до нашей эры близкие родственные связи — например, родители и дети или братья с сестрами — в ирландских мегалитических гробницах встречались редко. Большинство связей оказались дальними, как у двоюродных или троюродных родственников. При этом разница между датами захоронений в одной гробнице иногда составляла сотни лет, а треть погребенных не имели кровных уз вовсе.

«В усыпальницах мы увидели не представителей династий, а совершенно разных людей, в большинстве случаев не связанных родственными узами. Они собирались вместе, хоронили умерших, поминали предков, строили монументы и, вероятно, устраивали пиры», — пояснил Карлин.

Ньюгрейндж
Ньюгрейндж — мегалитическое культовое сооружение в Ирландии. Датируется 2500 годом до нашей эры / © voicesfromthedawn.com

По мнению исследователей, мегалиты не были семейными гробницами. Люди из разных родов объединялись, чтобы возвести огромные каменные конструкции, в которые потом приносили тела умерших. Сооружения возводили не сразу, а постепенно — на протяжении веков. Такое поведение больше похоже на традиции сплоченных общин, чем на культуру правящих кланов.

Археологи видят в этих конструкциях символы объединения. Огромные мегалиты поднимали сообща. Материалы часто привозили издалека. Все это требовало усилий многих людей. Вероятно, строительство сопровождалось массовыми мероприятиями — свадьбами, поминальными обрядами, а возможно, и праздничными пиршествами.

Карлин отметил, что хотя внутри мегалитов находят людей с общими генетическими чертами, это не обязательно указывает на прямое родство, скорее на результат длительных социальных связей, союзов и ритуалов. Мегалиты помогали укреплять эти связи. Построить монумент значило сказать: «Мы — единое сообщество».

В 2024 году в Швеции нашли контрастный пример. В поселении Фрельсегорден обнаружили семейную усыпальницу, где на протяжении веков хоронили членов одной семьи. Но ирландские мегалиты, судя по всему, играли иную роль: были частью традиции, которая использовалась для создания и поддержания социальных связей между общинами.

Строительство мегалитов в древней Ирландии было не просто «работой», а важным событием, вокруг которого объединялись люди. В такие периоды общины могли собираться для разных целей. Например, для заключения брака, проведения праздников, похорон.

Все эти действия помогали людям чувствовать себя частью общего дела. Строительство огромных каменных сооружений требовало совместных усилий, и этот процесс сам по себе становился «социальным клеем» — сплачивал племена, создавал общие традиции и память. Проще говоря, мегалиты были не просто сооружениями, а местами, где люди вместе трудились, праздновали, чтили умерших — и через это становились ближе друг к другу.

Научная работа опубликована в журнале Cambridge Archaeological Journal.

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Археология
# гробница
# Ирландия
# мегалиты
# неолит
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