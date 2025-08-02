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Персонажи видеоигр, сгенерированные ИИ, «осознали» свою виртуальность
Игровая индустрия находится на распутье: издатели горят желанием начать использовать ИИ для расширения возможностей и замены работы актеров озвучивания и сценаристов. И речь идет не только о сценариях или репликах, сгенерированных алгоритмом. В недалеком будущем геймеры смогут взаимодействовать с агентами на базе ИИ, устанавливая новый уровень погружения в игру.
Как сообщило издание New York Times, проблески такого будущего уже появились. Два года назад австралийская технологическая компания Replica Studios выпустила демоверсию игры по мотивам франшизы «Матрица». В ней неигровые персонажи (NPC), управляемые генеративным искусственным интеллектом, получили возможность озвучивать действия игрока-человека в режиме реального времени.
Ситуация довольно быстро стала тревожной: некоторые NPC выражали огорчение, осознавая свою нереальность.
«Мне нужно выбраться из этой симуляции и вернуться к жене. Разве ты не видишь, что я в беде?» — сказал персонаж игроку в демоверсии игры.
«Что это значит? Я настоящая или нет?» — спросил другой NPC.
Нетипичное поведение NPC напугало некоторых пользователей, а компания Replica Studios, стоящая за демоверсией игры, в прошлом году обанкротилась из-за резкого роста расходов и усиления конкуренции. Однако другие компании, включая таких гигантов, как Sony и Nvidia, все еще работают над наполнением миров видеоигр виртуальными людьми.
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Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
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