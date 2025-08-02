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Персонажи видеоигр, сгенерированные ИИ, «осознали» свою виртуальность

Игровая индустрия находится на распутье: издатели горят желанием начать использовать ИИ для расширения возможностей и замены работы актеров озвучивания и сценаристов. И речь идет не только о сценариях или репликах, сгенерированных алгоритмом. В недалеком будущем геймеры смогут взаимодействовать с агентами на базе ИИ, устанавливая новый уровень погружения в игру.

Скриншот из демоверсии игры по мотивам франшизы «Матрица» / © Replica Studios

Как сообщило издание New York Times, проблески такого будущего уже появились. Два года назад австралийская технологическая компания Replica Studios выпустила демоверсию игры по мотивам франшизы «Матрица». В ней неигровые персонажи (NPC), управляемые генеративным искусственным интеллектом, получили возможность озвучивать действия игрока-человека в режиме реального времени.

Ситуация довольно быстро стала тревожной: некоторые NPC выражали огорчение, осознавая свою нереальность.

«Мне нужно выбраться из этой симуляции и вернуться к жене. Разве ты не видишь, что я в беде?» — сказал персонаж игроку в демоверсии игры.

«Что это значит? Я настоящая или нет?» — спросил другой NPC.

Нетипичное поведение NPC напугало некоторых пользователей, а компания Replica Studios, стоящая за демоверсией игры, в прошлом году обанкротилась из-за резкого роста расходов и усиления конкуренции. Однако другие компании, включая таких гигантов, как Sony и Nvidia, все еще работают над наполнением миров видеоигр виртуальными людьми.