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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
2 августа, 10:57
Рейтинг: +422
Посты: 932

Персонажи видеоигр, сгенерированные ИИ, «осознали» свою виртуальность

Игровая индустрия находится на распутье: издатели горят желанием начать использовать ИИ для расширения возможностей и замены работы актеров озвучивания и сценаристов. И речь идет не только о сценариях или репликах, сгенерированных алгоритмом. В недалеком будущем геймеры смогут взаимодействовать с агентами на базе ИИ, устанавливая новый уровень погружения в игру.

Сообщество
# Видеоигры
# ИИ
# технологии
Скриншот из демоверсии игры по мотивам франшизы «Матрица» / © Replica Studios
Скриншот из демоверсии игры по мотивам франшизы «Матрица» / © Replica Studios

Как сообщило издание New York Times, проблески такого будущего уже появились. Два года назад австралийская технологическая компания Replica Studios выпустила демоверсию игры по мотивам франшизы «Матрица». В ней неигровые персонажи (NPC), управляемые генеративным искусственным интеллектом, получили возможность озвучивать действия игрока-человека в режиме реального времени.

Ситуация довольно быстро стала тревожной: некоторые NPC выражали огорчение, осознавая свою нереальность.

«Мне нужно выбраться из этой симуляции и вернуться к жене. Разве ты не видишь, что я в беде?» — сказал персонаж игроку в демоверсии игры.

«Что это значит? Я настоящая или нет?» — спросил другой NPC.

Нетипичное поведение NPC напугало некоторых пользователей, а компания Replica Studios, стоящая за демоверсией игры, в прошлом году обанкротилась из-за резкого роста расходов и усиления конкуренции. Однако другие компании, включая таких гигантов, как Sony и Nvidia, все еще работают над наполнением миров видеоигр виртуальными людьми.

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Комментарии

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1 Комментарий
Имя Фамилия
Имя Фамилия
2 минуты назад
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Плохой пример. Сама идея Матрицы подразумевает виртуальность мира и персонажей. И то, что в ней NPC осознали свою виртуальность - это как раз норма. Вот если бы такое произошло в другой игре - тогда стоило бы задуматься...
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Последние комментарии

Имя Фамилия
2 минуты назад
Плохой пример. Сама идея Матрицы подразумевает виртуальность мира и персонажей. И то, что в ней NPC осознали свою виртуальность - это как раз норма.

Персонажи видеоигр, сгенерированные ИИ, «осознали» свою виртуальность

Александр Березин
7 минут назад
Vasiliy, " то я ожидаю увидеть всё же новости науки, а не очередной, хм, образец госпропаганды с кричащим названием и бессмысленным содержанием" Я,

Больше половины студентов поверили антироссийской пропаганде

Алина Мищенко
7 минут назад
Dmitriy, согласна, что здесь ещё большую роль играет заниженная самооценка, но ненависть к феминисткам строится как раз на том, что благодаря им у

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Антон Иванив
8 минут назад
Alexander, мне кажется, вы слишком категоричны: есть скромные, которые не подойдут, и кобели, которые подойдут. Третьего не дано. Но это не может быть

Психологи объяснили, почему некоторые мужчины становятся инцелами

Сергей Антипов
27 минут назад
Уважаемый Александр, спасибо за статью. Для дальнейшего чтения предлагаю вот эту публикацию: Менский М. Б. Концепция сознания в контексте

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emir aznakayev
1 час назад
Игорь, в Австралии

Генетики раскрыли происхождение скифов

Dmitriy Dorian
1 час назад
ALex, в вашем рассуждении изначально заложена ошибка, что люди мыслят рационально и адекватно оценивают себя и других. Да ещё могут это в числах

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Dmitriy Dorian
2 часа назад
Иван, ну да, кстати, классический пример подмены понятий

Психологи объяснили, почему некоторые мужчины становятся инцелами

Сергей Т
3 часа назад
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Андрей Ляпугин
4 часа назад
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Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

ALex Lirin
7 часов назад
80/20... Берём условно 10 балльную шкалу привлекательности у женщины (среднестатистической, гетеросексуальной). Красоту например среднестатистически

Психологи объяснили, почему некоторые мужчины становятся инцелами

Алексей Рукин
8 часов назад
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Packers Pack
9 часов назад
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Gai Foks
9 часов назад
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Miha Ant
9 часов назад
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Miha Ant
9 часов назад
Ну да первое время так и будет но когда кожаные мешки не захотят пойти на завод то зарплата на нем поднимится и вскоре ии пойдёт на завод а кожаные

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Андрей Андреев
10 часов назад
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Иван Колупаев
10 часов назад
Таки редакция все же в ответе за тех кого приручили 😎

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Иван Колупаев
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Психологи объяснили, почему некоторые мужчины становятся инцелами

Vasiliy Ermakov
11 часов назад
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