Слушатели узнают, какую энергию люди получают из еды.

О мероприятии

Три эксперта из разных сфер встретятся, чтобы рассмотреть с разных сторон понятие «энергия».

О ядерной энергии, ее использовании в самых разных сферах человеческой деятельности (от энергетики и промышленности до медицины и сельского хозяйства) расскажет старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Акатов.

Какую энергию люди получают из еды? Как получить заряд бодрости? Как она расходуется? Об этом и не только расскажет нутрициолог Светлана Самкова.

Развенчает мифы о воде и откроет тайны токсинов профессиональный химик Денис Байгозин.

Расписание Гагаринская ул., д. 20 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация