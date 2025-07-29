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Лекция
16+
Энергия для жизни

Слушатели узнают, какую энергию люди получают из еды.

ИЦАЭ
6 августа, 18:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Гагаринская ул., д. 20

О мероприятии

Три эксперта из разных сфер встретятся, чтобы рассмотреть с разных сторон понятие «энергия».

О ядерной энергии, ее использовании в самых разных сферах человеческой деятельности (от энергетики и промышленности до медицины и сельского хозяйства) расскажет старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии Санкт-Петербургского государственного технологического института Андрей Акатов.

Какую энергию люди получают из еды? Как получить заряд бодрости? Как она расходуется? Об этом и не только расскажет нутрициолог Светлана Самкова.

Развенчает мифы о воде и откроет тайны токсинов профессиональный химик Денис Байгозин.

Расписание
6
Среда
Август 2025
Гагаринская ул., д. 20 Санкт-Петербург
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Гагаринская ул., д. 20

29 июля, 08:06
Александр Речкин
0
# биология
# технологии
# энергия
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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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