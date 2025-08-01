О мероприятии

Наблюдаемая Вселенная огромна. Она заполнена галактиками, звездами, планетами и множеством других поразительных объектов. Она простирается далеко за пределы человеческого воображения и таит в себе загадки и сложности, ожидающие своего раскрытия. От мельчайших частиц до грандиознейших небесных тел — все взаимосвязано в переплетающемся пространстве-времени. Но когда же все это началось? Как рождались звезды и галактики? И что ожидает нашу Вселенную в будущем? Ответы на эти и многие другие вопросы даст лектор Звездного зала Федорова Евгения Игоревна.

Расписание Александровский парк, д.4 Санкт-Петербург 18:00 Купить