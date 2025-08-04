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Лекция
16+
Величайшие вымирания в истории Земли

Слушатели узнают, как ученые узнают о древних катастрофах по следам в породах и изотопным аномалиям.

Курилка Гутенберга
7 августа, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Миусская пл., 9 строение 12

О мероприятии

История жизни на Земле, вопреки представлениям досточтимого Дарвина, это не только история плавных эволюционных преобразований, но и череда неожиданных переворотов — вымираний. Пять раз за последние полмиллиарда лет природа словно нажимала на кнопку «сброс»: исчезали целые моря, выгорали леса, и погибала половина, (если не больше) видов живых существ. Сибирские вулканы и пермское великое вымирание, астероид и конец эпохи великих ящеров, масштабные оледенения  и метановые выбросы — каждое вымирание оставило меняло мир и приводило к появлению новых героев.

Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов расскажет, как ученые узнают о древних катастрофах по следам в породах и изотопным аномалиям, что происходило с планетой в те роковые эпохи и кто оказался победителем в борьбе за выживание. Яркие истории, неожиданные повороты, научные факты — и предостережение о новом шестом вымирании, которое, возможно, уже наступило…

Расписание
7
Четверг
Август 2025
Миусская пл., 9 строение 12 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Миусская пл., 9 строение 12

4 августа, 11:44
Александр Речкин
1
# биология
# история
# массовые вымирания
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# ChatGPT
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ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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Андрей Быхалов
3 часа назад
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Алексей Р
3 часа назад
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Роман Павлов
3 часа назад
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Magic Fiord
3 часа назад
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Dmitriy
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Dmitriy
3 часа назад
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Алексей Филиппов
4 часа назад
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Алексей Думный
5 часов назад
Михаил, Насчёт тепла из недр это хороший вопрос. Я тоже не понимаю как наша кастрюля, Земля имеется ввиду, до сих пор ещё не вскипела. Если она внутри

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Алексей Думный
5 часов назад
Михаил, Насчёт тепла из недр это хороший вопрос. Я тоже не понимаю как наша кастрюля, Земля имеется ввиду, до сих пор ещё не вскипела. Если она внутри

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?

Алексей Думный
5 часов назад
🤔Хочется узнать по какой методике расщитывается выделение тепла от приливных сил. Такой уж тёмненький вопрос. Если например взять блендер и

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?

Андрей Ляпугин
6 часов назад
Olga, да, "наблюдатель", это какое-то лукавство. Расплывчатый смысл, уводящий от конкретики. Ещё кто-то додумался использовать "запутанность" квантов,

Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

Алексей Думный
6 часов назад
Да! ☝️🤔Время замедляется или ускоряется в обьёме вашего тела(или мозга). Проведите простой эксперимент. Включите секундомер и некоторое время

Если объект движется со скоростью света, то время «останавливается» для него. Можно ли тогда сказать, что для людей, которые едут, например, на машине, время идет немного иначе, чем для пешехода?

emir aznakayev
9 часов назад
emir, это не я, это бот.

Планковская длина и планковское время: хранители тайн Вселенной

emir aznakayev
9 часов назад
emir, это не я, это бот.

Планковская длина и планковское время: хранители тайн Вселенной

Иван Колупаев
10 часов назад
Имя, вы же не можете проверить каждый факт лично. А значит все равно придется выбирать сторону чьи доводы вам кажутся более убедительными. Или

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lil tin
10 часов назад
Vladimir, круче чем капча 4пда я не видел Даже вроде на реддит есть ветка где просят помочь

ИИ впервые обошел проверку Cloudflare, заявив, что он человек

Сергей SEREGA
10 часов назад
1, Привет ноге?!!!

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Сергей SEREGA
10 часов назад
Denis, термИн 😏

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

Дмитрий Kuрueнко
11 часов назад
Алексей, "задыхаются" это не верно, скорее голодают, дышат растения все же тем же самым кислородом

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