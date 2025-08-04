Слушатели узнают, как ученые узнают о древних катастрофах по следам в породах и изотопным аномалиям.

О мероприятии

История жизни на Земле, вопреки представлениям досточтимого Дарвина, это не только история плавных эволюционных преобразований, но и череда неожиданных переворотов — вымираний. Пять раз за последние полмиллиарда лет природа словно нажимала на кнопку «сброс»: исчезали целые моря, выгорали леса, и погибала половина, (если не больше) видов живых существ. Сибирские вулканы и пермское великое вымирание, астероид и конец эпохи великих ящеров, масштабные оледенения и метановые выбросы — каждое вымирание оставило меняло мир и приводило к появлению новых героев.

Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов расскажет, как ученые узнают о древних катастрофах по следам в породах и изотопным аномалиям, что происходило с планетой в те роковые эпохи и кто оказался победителем в борьбе за выживание. Яркие истории, неожиданные повороты, научные факты — и предостережение о новом шестом вымирании, которое, возможно, уже наступило…

Расписание Миусская пл., 9 строение 12 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация