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Москвичи разработали технологию 3D-печати керамических плат
Ученые РТУ МИРЭА запатентовали новый способ производства многослойных печатных плат на основе керамики с использованием технологий 3D-печати. Этот метод позволяет создавать высококачественные керамические платы, которые широко применяются в электронике, телекоммуникациях и других высокотехнологичных отраслях.
Технология производства объединяет четыре ключевых этапа: синтез полимерно-керамического композита, высокоточную 3D-печать изделия, нанесение токопроводящих элементов и завершающий обжиг. В зависимости от требований применяются два типа керамики: высокотемпературная (HTCC) для экстремальных условий и низкотемпературная (LTCC) для энергоэффективных решений.
Технология сохраняет все преимущества керамических материалов: исключительную прочность, устойчивость к механическим нагрузкам и минимальные диэлектрические потери. Это обеспечивает надежность и долговечность готовых изделий в самых demanding условиях эксплуатации.
Разработка ученых РТУ МИРЭА объединяет передовые технологии 3D-печати с традиционными методами обработки керамики. Это позволяет создавать сложные многослойные структуры с высокой точностью, что ранее было сложно реализовать с использованием стандартных подходов. Технология особенно востребована в микроэлектронике, телекоммуникациях и производстве устройств, работающих в условиях высоких температур и нагрузок.
Новое решение сокращает затраты и сроки изготовления керамических плат без ущерба для их качества и надежности.
«Наша технология делает производство экономически эффективнее и быстрее, при этом сохраняя все ключевые свойства продукции. Это критически важно для современных электронных устройств, где нужны миниатюрные, но долговечные компоненты», — подчеркивает Денис Юшин, руководитель лаборатории «Аддитивное производство электроники» РТУ МИРЭА.
Гибкость подхода позволяет применять разные методы 3D-печати в зависимости от конкретных требований.
«Мы комбинируем различные технологии аддитивного производства, благодаря чему можем адаптировать процесс под любые технические задачи», — добавляет Анастасия Нетреба, инженер лаборатории.
На изобретение оформлен патент, в планах — активное внедрение в производство.
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