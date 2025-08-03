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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
3 августа, 17:48
Рейтинг: +660
Посты: 1639

Спутниковые снимки впервые показали строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия»

Представители Европейского космического агентства опубликовали, сделанные спутниками программы Copernicus снимки со стройки грандиозного проекта — горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), который должен достигать в ширину 200 метров, в высоту — 500, в длину — 170 тысяч метров. 

Сообщество
# NEOM
# The Line
# Зеркальная линия
# Саудовская Аравия
# спутники
# строительство
Спутниковые снимки строительства горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus
Спутниковые снимки строительства горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus

На фотографиях показаны строительная площадка аэропорта, который будет обслуживать уникальный город, и поле из солнечных панелей, которое обеспечит его электроэнергией.

Спутниковые снимки строительства горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus
Спутниковые снимки строительства горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus
Спутниковые снимки строительства горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus
Спутниковые снимки строительства горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus
Спутниковые снимки строительства горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus
Спутниковые снимки строительства горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» / © Copernicus
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