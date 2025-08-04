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Слушатели узнают, зачем киты поют и как их песни слышны на тысячи километров.
О мероприятии
Горбатые киты — одни из самых выразительных морских животных. Они поют, прыгают, защищают других, воспитывают детенышей и иногда подплывают к людям просто из любопытства. Подводный фотограф и видеооператор Станислав Стельмахович расскажет, зачем киты поют и как их песни слышны на тысячи километров; покажет кадры прыжков, охоты и родительской заботы, снятые в дикой природе; объяснит, почему горбатые киты вступают в бой с косатками — даже когда это не их дело; поведает, зачем они совершают длительную миграцию каждый год; покажет, где и как можно легально и безопасно оказаться в воде рядом с китом. В программе — редкие подводные кадры, фрагменты фильмов BBC, Netflix и National Geographic, а также уникальные записи без обработки, прямо из экспедиций.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Биологи провели эксперимент, проверяя, как тигровые питоны переваривают костистую и бескостную пищу. Молодых змей кормили обычными крысами и крысами, из которых удалили скелет. После такой диеты специалисты нашли в желудках питонов специальные клетки, которые концентрируют излишек кальция и фосфора. Новый тип клеток пока никак не назвали, но, по неопубликованным данным, он встречается у других питонов, удавов, ящериц, которые питаются костями своих жертв.
Молодой человек набил себе тату на шее в виде красного креста, но через несколько месяцев рисунок исчез, а вместо него образовалась агрессивная некротическая язва. Необычный клинический случай задокументировали врачи одной из китайских больниц.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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