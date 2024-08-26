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При строительстве мегалитов Менга древние инженеры использовали сложные научные знания
Крупнейшее в Европе мегалитическое сооружение, построенное на юге Испании в IV тысячелетии до нашей эры, возвели с учетом понимания сложных научных концепций, иначе древние строители не смогли бы определить ряд параметров, которые помогли мегалитам не разрушиться еще на этапе их доставки к месту строительства. Авторы нового исследования рассказали, какими знаниями должны были обладать древние инженеры, чтобы построить устойчивую единую структуру из камней массой в десятки тонн.
Мегалиты — сооружения из крупных камней, встречающиеся в самых разных уголках мира. В Европе такие постройки стали популярны в эпоху позднего неолита и энеолита, между V и III тысячелетиями до нашей эры. Мегалитические сооружения в основном возводили в погребальных и культовых целях.
Первые мегалитические камеры на территории Европы появились во Франции в V тысячелетии до нашей эры. Крупнейшая из них — дольмен Менга — расположена в Испании, в окрестностях города Антекера.
Каменное сооружение построили между 3600-3800 годами до нашей эры, оно представляет собой длинный погребальный курган, составленный из 32 камней. Масса самого тяжелого камня (номер пять) — 150 тонн, что в пять раза превышает массу тяжелейшего камня из Стоунхенджа (Великобритании), возведенного на 1000 лет позже.
Ученые не раз исследовали дольмен Менга, чтобы разобраться, как древним строителям удалось возвести погребальный мегалитический курган из камней весом более сотни тонн. В то время не было развитых технологий, поэтому доставить столь массивные каменные глыбы к месту строительства требовало особых инженерных хитростей и уловок.
В 2023 году в журнале Scientific Reports вышла статья международной команды ученых, в которой они рассказали о составе камней, из которых сложен дольмен Менга, а также о том, где древние строители добывали эти камни и как доставляли.
В новой научной работе команда испанских археологов, геологов и геодезистов под руководством Гарсии Санхуана (García Sanjuán) из Севильского университета заново исследовала дольмен Менга и провела геоархеологический анализ каменных глыб, чтобы выяснить, какие знания понадобились строителям для возведения такого массивного памятника.
В частности, ученые исследовали углы наклона плоскостей каждого камня, узнали приблизительный геологический возраст каждого структурного элемента и замерили глубину залегания фундамента. Свои результаты команда Санхуана представила в журнале Science Advances.
Исследователи выяснили, что дольмен Менга сложен из разновидности относительно хрупкого песчаника. Чтобы постройка не разрушилась и образовала единую нерушимую структуру, древние строители придавали камням специальную форму, которая позволяла каменным глыбам плотно прилегать друг к другу.
«Дольмен Менга чем-то напоминает тетрис. Если посмотреть на то, как идеально каждый камень прилегает друг к другу, можно подумать, что у древних строителей было правильное представление об углах, пусть и поверхностное. То есть знаниями по геометрии эти люди обладали», — пояснил Санхуан.
Кроме того, самый массивный камень дольмена Менга (номер пять, массой 130 тонн), который древние строители использовали в качестве крыши, обработали таким образом, чтобы его поверхность приподнималась в центре и опускалась ближе к краям. Этот способ позволяет правильно распределять вес, аналогично арке, повышая прочность крыши. По словам Санхуана, это первый известный случай использования принципа арки в истории человечества.
Авторы новой научной работы пояснили, что каменные глыбы, из которых сложен дольмен Менга, выставлены таким образом, чтобы во время летнего солнцестояния на стенах погребального кургана появлялись четкие световые узоры. Также в погребальной камере от разрушительного действия воды камни защищают несколько толстых слоев «тщательно взбитой» глины. По мнению руководителя исследования, все это указывает на наличие у древних строителей знаний в области архитектуры и инженерии. Строители, которые возвели дольмен Менга, обладали знаниями и в геологии: они прекрасно знали о сильных и слабых сторонах камней, которые использовали.
Исследователи заключили, что мегалитическое сооружение на юге Испании — уникальный пример творческого гения и ранней науки в неолитических обществах. Дольмен Менга разрабатывали как совершенно оригинальный инженерный проект: подобного рода сложных построек, с точки зрения науки, в Иберии и Западной Европе ученые пока не знают. Во Франции есть неолитические сооружения, которые соперничают с Менгой по размерам, но то, как именно их возводили, все еще плохо изучено.
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