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4 августа, 16:26
Юлия Трепалина
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Урологи спасли пенис пенсионера, на который тот надел пять металлических колец

❋ 4.1

Новый отчет о клиническом случае, вышедший в журнале Cureus, мог бы, наверное, служить иллюстрацией к русской поговорке «Седина в бороду, бес в ребро». За помощью к медикам обратился 76-летний мужчина, во время секса надевший на половой орган пять металлических колец, чтобы усилить эрекцию.

Медицина
# пенис
# пожилой возраст
# половой орган
# редкий случай
# травма
# Урология
# эрекция
пенсионер на лавочке
© Vincent Nicolas, unsplash.com

В урологии под ущемлением, или странгуляцией, полового члена понимают травмы, связанные с перетягиванием или сдавливанием ствола пениса разными предметами. Одно из самых ранних упоминаний этого состояния в медицинской литературе датируют 1755 годом. Оно может развиться в результате размещения на половом члене различных объектов, в том числе приспособлений кольцевидной формы, которые некоторые мужчины применяют для усиления эрекции.

Врачи предупреждают об опасности такого рода сексуальных экспериментов. Ущемление пениса сопровождается нарастанием отека тканей и болью; при сдавливании мочеиспускательного канала возникает острая задержка мочи. Длительное нарушение кровообращения в тканях полового члена грозит некрозом и даже гангреной.

К счастью, в случае, о котором рассказал мексиканский уролог Гектор Р. Гонсалес-Карранса в журнале Cureus, до непоправимых последствий не дошло. По словам медика, предотвратить их помогли оперативная оценка состояния пациента и креативность врачей в нестандартной ситуации.

В отделение скорой помощи одной из больниц Мехико поступил 76-летний пациент с сильной болью и отеком пениса, которые появились после того, как мужчина во время секса надел на половой член пять металлических колец, чтобы усилить эрекцию. Пострадавший пытался снять их самостоятельно, но из-за отека тканей и болевых ощущений у него ничего не вышло. Ко времени обращения в больницу с момента надевания колец прошло пять часов.

Пациент ранее не страдал психическими расстройствами, а в его анамнезе отсутствовали данные о склонности к самоповреждению. Однако мужчина сообщил о наличии эректильной дисфункции на протяжении последних 11 лет, в связи с чем принимал ингибиторы фосфодиэстеразы (группа препаратов, назначаемых при импотенции; к ней принадлежит и силденафил, более известный под коммерческим названием «Виагра»).

При физическом осмотре врачи обнаружили в основании полового члена мужчины пять металлических колец шириной примерно 1,5 сантиметра каждое, вызывавшие значительный отек. Время наполнения капилляров менее двух секунд и ненарушенная чувствительность говорили о сохранности кровообращения в органе.

Урологи попробовали снять кольца с помощью смазки, но отек не позволил сделать это. Тогда их решили срезать с помощью специальных щипцов, для защиты кожи подкладывая под инструмент марлю. В качестве обезболивающего мужчине дали под язык таблетку кеторолака (30 миллиграммов). Весь процесс длился примерно полтора часа.

Срезанные с пениса металлические кольца / © Gonzalez-Carranza H. R., Cureus (2025)

После «освобождения» признаков разрывов, повреждений уретры или некроза на пенисе врачи не нашли. Пациента отпустили, выписав ему противовоспалительные препараты и оральные антибиотики. При последующем наблюдении мужчина не жаловался на изменение эректильной функции или другие симптомы.

Описанный случай примечателен, учитывая солидный возраст пациента и то, что медикам пришлось снимать с его пениса сразу пять металлических колец. Урологи отметили необходимость лучше информировать пожилых людей о рисках использования сдавливающих приспособлений во время сексуальных экспериментов.

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Юлия Трепалина
758 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Медицина
# пенис
# пожилой возраст
# половой орган
# редкий случай
# травма
# Урология
# эрекция
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