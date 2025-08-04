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Урологи спасли пенис пенсионера, на который тот надел пять металлических колец
Новый отчет о клиническом случае, вышедший в журнале Cureus, мог бы, наверное, служить иллюстрацией к русской поговорке «Седина в бороду, бес в ребро». За помощью к медикам обратился 76-летний мужчина, во время секса надевший на половой орган пять металлических колец, чтобы усилить эрекцию.
В урологии под ущемлением, или странгуляцией, полового члена понимают травмы, связанные с перетягиванием или сдавливанием ствола пениса разными предметами. Одно из самых ранних упоминаний этого состояния в медицинской литературе датируют 1755 годом. Оно может развиться в результате размещения на половом члене различных объектов, в том числе приспособлений кольцевидной формы, которые некоторые мужчины применяют для усиления эрекции.
Врачи предупреждают об опасности такого рода сексуальных экспериментов. Ущемление пениса сопровождается нарастанием отека тканей и болью; при сдавливании мочеиспускательного канала возникает острая задержка мочи. Длительное нарушение кровообращения в тканях полового члена грозит некрозом и даже гангреной.
К счастью, в случае, о котором рассказал мексиканский уролог Гектор Р. Гонсалес-Карранса в журнале Cureus, до непоправимых последствий не дошло. По словам медика, предотвратить их помогли оперативная оценка состояния пациента и креативность врачей в нестандартной ситуации.
В отделение скорой помощи одной из больниц Мехико поступил 76-летний пациент с сильной болью и отеком пениса, которые появились после того, как мужчина во время секса надел на половой член пять металлических колец, чтобы усилить эрекцию. Пострадавший пытался снять их самостоятельно, но из-за отека тканей и болевых ощущений у него ничего не вышло. Ко времени обращения в больницу с момента надевания колец прошло пять часов.
Пациент ранее не страдал психическими расстройствами, а в его анамнезе отсутствовали данные о склонности к самоповреждению. Однако мужчина сообщил о наличии эректильной дисфункции на протяжении последних 11 лет, в связи с чем принимал ингибиторы фосфодиэстеразы (группа препаратов, назначаемых при импотенции; к ней принадлежит и силденафил, более известный под коммерческим названием «Виагра»).
При физическом осмотре врачи обнаружили в основании полового члена мужчины пять металлических колец шириной примерно 1,5 сантиметра каждое, вызывавшие значительный отек. Время наполнения капилляров менее двух секунд и ненарушенная чувствительность говорили о сохранности кровообращения в органе.
Урологи попробовали снять кольца с помощью смазки, но отек не позволил сделать это. Тогда их решили срезать с помощью специальных щипцов, для защиты кожи подкладывая под инструмент марлю. В качестве обезболивающего мужчине дали под язык таблетку кеторолака (30 миллиграммов). Весь процесс длился примерно полтора часа.
После «освобождения» признаков разрывов, повреждений уретры или некроза на пенисе врачи не нашли. Пациента отпустили, выписав ему противовоспалительные препараты и оральные антибиотики. При последующем наблюдении мужчина не жаловался на изменение эректильной функции или другие симптомы.
Описанный случай примечателен, учитывая солидный возраст пациента и то, что медикам пришлось снимать с его пениса сразу пять металлических колец. Урологи отметили необходимость лучше информировать пожилых людей о рисках использования сдавливающих приспособлений во время сексуальных экспериментов.
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