О мероприятии

В языке постоянно появляются новые слова, заимствованные из других языков или изобретенные в качестве названий для новых объектов. Меняются не только слова, меняются и правила обращения с ними — как слова следует произносить, как можно составлять из них предложения, как нужно их склонять и спрягать, и нужно ли вообще…

Когда люди наблюдают изменения в своем родном языке, им нередко кажется, что происходит «порча» языка или его «упрощение» — но тогда почему языки могут со временем становиться богаче, а нередко и сложнее? Какие механизмы стоят за изменениями в языке? Что должно произойти, чтобы язык изменился тем или иным образом? И где оно должно произойти — в обществе, в культуре, в голове у человека? Ответы на эти и другие вопросы даст доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики МГУ Светлана Бурлак.

Расписание проспект Мира, 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация