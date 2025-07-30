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Лекция
12+
Мифы об Африке

Слушатели узнают про историю, экономику, культуру, быт и многообразие народностей Африки.

Библиотека им. Анны Ахматовой
7 августа, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Ул. Крылатские Холмы, 34

О мероприятии

Участники приоткроют завесу тайны над многочисленными мифами и стереотипами, которые окружают Африку. Лектор расскажет про историю, экономику, культуру, быт и многообразие народностей этого удивительного континента.

Лекцию будет интересно посетить всем, кто хочет расширить свои знания и взглянуть на Африку под новым углом.

Расписание
7
Четверг
Август 2025
Ул. Крылатские Холмы, 34 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ул. Крылатские Холмы, 34

30 июля, 14:41
Александр Речкин
1
# африка
# история
# мифы
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ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
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Yulia Shiryaeva
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