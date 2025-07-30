Слушатели узнают про историю, экономику, культуру, быт и многообразие народностей Африки.

О мероприятии

Участники приоткроют завесу тайны над многочисленными мифами и стереотипами, которые окружают Африку. Лектор расскажет про историю, экономику, культуру, быт и многообразие народностей этого удивительного континента.

Лекцию будет интересно посетить всем, кто хочет расширить свои знания и взглянуть на Африку под новым углом.

Расписание Ул. Крылатские Холмы, 34 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация