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Слушатели узнают про историю, экономику, культуру, быт и многообразие народностей Африки.
О мероприятии
Участники приоткроют завесу тайны над многочисленными мифами и стереотипами, которые окружают Африку. Лектор расскажет про историю, экономику, культуру, быт и многообразие народностей этого удивительного континента.
Лекцию будет интересно посетить всем, кто хочет расширить свои знания и взглянуть на Африку под новым углом.
Ул. Крылатские Холмы, 34
Люди часто говорят, что хотели бы построить длительные отношения прежде всего с добрым, внимательным и надежным человеком, однако большое внимание уделяют внешнему виду потенциального партнера. Исследователи из США обнаружили психологический фактор, объясняющий это противоречие и влияющий на значимость физической привлекательности при выборе «второй половинки» в каждом отдельном случае.
Ученые предложили установить на борту будущего марсианского зонда прибор, который они считают долгожданным и крайне необходимым в поиске внеземной жизни: в отличие от работающей сейчас на Марсе техники, он сможет распознавать не химические признаки возможной жизнедеятельности инопланетных организмов, а сами организмы.
У мужчин и женщин обнаружили признаки синхронизации в уровне окситоцина после интимных утех. Но результаты эксперимента не подтвердили, что оргазм сам по себе ведет к всплеску гормона.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
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