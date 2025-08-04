Слушатели окунутся в культурную жизнь крестьян и посмотрят на древние памятники деревянного зодчества.

О мероприятии

Член Союза журналистов России и Русского географического общества Александр Лыскин расскажет про Красноборск — столицу белого гриба, родину были-легенды о Ермаке и собрание уникальных памятников деревянного зодчества.

«Мал золотник, да дорог» — так можно охарактеризовать Красноборский район, славный не только природой, но и людьми: мастерами, пионерами своего дела, первопроходцами, которые много сделали для приращения земли Русской, освоения и подъема самых разных территорий огромной страны. Не случайно именно в этих краях родилась легенда-быль о Ермаке Тимофеевиче.

Чтобы почувствовать характер этих мест, участники мероприятия окунутся в культурную жизнь крестьян, посмотрят на древние памятники деревянного зодчества. Познакомятся и с природой Красноборского района, дарами его лесов.

Расписание Новая пл., д. 10, стр. 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация