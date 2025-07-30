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Слушатели узнают, с какими трудностями столкнулись волонтеры при спасение птиц в Анапе.
О мероприятии
В декабре 2024 года танкеры, перевозившие мазут, потерпели крушение у Керченского пролива во время шторма. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов. Мазут начал вытекать на пляжи Черноморского побережья в Анапе и Темрюкском районе Кубани. В результате разлива нефтепродуктов пострадали тысячи птиц и млекопитающих. Власти регионов ввели режим ЧС на загрязненных территориях и создали оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Для помощи в устранении разлива нефтепродуктов в Анапу прибыло несколько тысяч волонтеров.
Не остались в стороне и волонтеры Московского зоопарка, от ворот которого ранним зимним утром автобус с неравнодушными людьми отправился в неблизкий путь. Добровольцы, оставив повседневные дела, спешили на помощь. Пункт назначения — Анапа, «Полярные зори». Поездка стала возможной, благодаря Фонду содействия сохранению национальной природы и организационной поддержке Московского зоопарка.
Волонтер Московского зоопарка Кондратьева Надежда расскажет, с какими трудностями столкнулись волонтеры, какую помощь смогли оказать, как все происходило, о взаимодействии с местными штабами, а также, как происходил выбор — убирать мазут или помогать птицам.
ул. Большая Грузинская, д.1, стр. 1
Люди часто говорят, что хотели бы построить длительные отношения прежде всего с добрым, внимательным и надежным человеком, однако большое внимание уделяют внешнему виду потенциального партнера. Исследователи из США обнаружили психологический фактор, объясняющий это противоречие и влияющий на значимость физической привлекательности при выборе «второй половинки» в каждом отдельном случае.
Ученые предложили установить на борту будущего марсианского зонда прибор, который они считают долгожданным и крайне необходимым в поиске внеземной жизни: в отличие от работающей сейчас на Марсе техники, он сможет распознавать не химические признаки возможной жизнедеятельности инопланетных организмов, а сами организмы.
У мужчин и женщин обнаружили признаки синхронизации в уровне окситоцина после интимных утех. Но результаты эксперимента не подтвердили, что оргазм сам по себе ведет к всплеску гормона.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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