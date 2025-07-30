О мероприятии

В декабре 2024 года танкеры, перевозившие мазут, потерпели крушение у Керченского пролива во время шторма. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов. Мазут начал вытекать на пляжи Черноморского побережья в Анапе и Темрюкском районе Кубани. В результате разлива нефтепродуктов пострадали тысячи птиц и млекопитающих. Власти регионов ввели режим ЧС на загрязненных территориях и создали оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Для помощи в устранении разлива нефтепродуктов в Анапу прибыло несколько тысяч волонтеров.

Не остались в стороне и волонтеры Московского зоопарка, от ворот которого ранним зимним утром автобус с неравнодушными людьми отправился в неблизкий путь. Добровольцы, оставив повседневные дела, спешили на помощь. Пункт назначения — Анапа, «Полярные зори». Поездка стала возможной, благодаря Фонду содействия сохранению национальной природы и организационной поддержке Московского зоопарка.

Волонтер Московского зоопарка Кондратьева Надежда расскажет, с какими трудностями столкнулись волонтеры, какую помощь смогли оказать, как все происходило, о взаимодействии с местными штабами, а также, как происходил выбор — убирать мазут или помогать птицам.

Расписание ул. Большая Грузинская, д.1, стр. 1 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация