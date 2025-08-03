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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
3 августа, 10:17
Рейтинг: +423
Посты: 702

Объявлены победители премии Refocus 2025 Color Photography в номинации «Дикая природа»

Жюри конкурса Refocus 2025 Color Photography Awards назвало победителей своего состязания в номинации «Дикая природа».

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Снимок абсолютного победителя конкурса: снимок взрослого австралийского морского льва / © Maddison Woollard
Снимок абсолютного победителя конкурса: снимок взрослого австралийского морского льва / © Maddison Woollard
Снимок, занявший второе место: семейство слонов / © Jacquie Matechuk
Снимок, занявший второе место: семейство слонов / © Jacquie Matechuk
Снимок, занявший третье место: белая полярная сова / © Kathy Sergio
Снимок, занявший третье место: белая полярная сова / © Kathy Sergio
Высокая оценка жюри: игра волчат / © Philipp Malli
Высокая оценка жюри: игра волчат / © Philipp Malli
Высокая оценка жюри: группа пингвинов в Южной Африке / © Ysabela Coll
Высокая оценка жюри: группа пингвинов в Южной Африке / © Ysabela Coll
Высокая оценка жюри: в разгар лета в Национальном парке Тадоба, Индия, бенгальский тигр стряхивает с себя воду / © Balamurali Ellamurugan
Высокая оценка жюри: в разгар лета в Национальном парке Тадоба, Индия, бенгальский тигр стряхивает с себя воду / © Balamurali Ellamurugan
Высокая оценка жюри: великие озера Большой рифтовой долины, на востоке Африки, относят к числу наиболее уязвимых водных систем в мире. Изменение климата приводит к повышению уровня воды, а эксплуатация природных ресурсов — к уничтожению лесов и биоразнообразия / © Alexandre Bès
Высокая оценка жюри: великие озера Большой рифтовой долины, на востоке Африки, относят к числу наиболее уязвимых водных систем в мире. Изменение климата приводит к повышению уровня воды, а эксплуатация природных ресурсов — к уничтожению лесов и биоразнообразия / © Alexandre Bès
Высокая оценка жюри: три горбатых китов идеально выстроились в ряд, демонстрируя гармонию природы во французской Полинезии / © Rachel Moore
Высокая оценка жюри: три горбатых китов идеально выстроились в ряд, демонстрируя гармонию природы во французской Полинезии / © Rachel Moore
Высокая оценка жюри: неподвижный жираф в тишине дикой природы / © Kayleigh Groenendijk
Высокая оценка жюри: неподвижный жираф в тишине дикой природы / © Kayleigh Groenendijk
Высокая оценка жюри: афалины прыгают в Калифорнийском заливе на закате / © Mike Rigney
Высокая оценка жюри: афалины прыгают в Калифорнийском заливе на закате / © Mike Rigney
Высокая оценка жюри: полет большой белой цапли в лучах утреннего солнца / © Fenqiang Liu 
Высокая оценка жюри: полет большой белой цапли в лучах утреннего солнца / © Fenqiang Liu 
Высокая оценка жюри: серая неясыть скользит в темноте / © Jacquie Matechuk
Высокая оценка жюри: серая неясыть скользит в темноте / © Jacquie Matechuk
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