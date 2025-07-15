О мероприятии

Кронштадт называют не только колыбелью российского флота и городом-портом, но и островом фортов. Почти два десятка старинных оборонительных сооружений вокруг острова Котлин сохранились до наших дней. И сегодня форты Кронштадта — одна из главных достопримечательностей города. Эти укрепления берут свое начало во времена Петра I, вместе с заложенной им новой столицей — Санкт-Петербургом. Форты Кронштадта в Финском заливе необходимы были для защиты города с воды. Об этих сооружениях расскажет инженер и краевед Александр Кизик.

Расписание Московский пр., 150 Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация