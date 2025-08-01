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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
1 августа, 13:48
Рейтинг: +422
Посты: 700

На Сахалин приплыли белые акулы и рыбы фугу

В социальных сетях появился видеоролик на котором белые акулы, представляющие серьезную опасность для человека, замечены у берегов Сахалина. На видео животные съели часть улова у местных рыбаков.

Сообщество
# акулы
# животные
# природа
Белая акула / © Getty Images
Белая акула / © Getty Images

Появление белых акул и даже рыбы фугу как отметили ученые, у побережья Сахалина связано с аномальным потеплением — вода прогрелась до 25 градусов Цельсия.

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Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.

Физика
# квантовая механика
# Копенгагенская интерпретация
# физика
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Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
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30 июля, 15:10
Татьяна Пичугина

Генетики раскрыли происхождение скифов

В древней истории скифы занимали значительное место. Их внешность и обычаи подробно описал Геродот. Скифские курганы распространены по всей Евразийской степи — от Внутренней Монголии до севера Причерноморья. Одна из характерных черт материальной культуры — знаменитый звериный стиль. Археология не дала убедительных ответов на вопросы о происхождении скифов, а также о том, кто их прямые потомки. Ученые возлагают надежды на палеогенетику.

Археология
# Железный век
# палеогенетика
# скифы
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25 июля, 07:47
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# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
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# межзвездные объекты
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Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
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ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
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Dmitriy Dorian
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Отличная статья, спасибо!

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Nikita Lazarenko
1 час назад
D., то ты мне советуешь принимать лекарства, то ты советуешь пойти к врачу чтобы он мне выписал лекарства, да уж. Страшно представить круг вашей

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Vladimir Monastyrskii
1 час назад
А у людей тем временем с этим затруднения!)

ИИ впервые обошел проверку Cloudflare, заявив, что он человек

Ольга Никишина
1 час назад
Такое себе... я хочу сказать, что заголовок рривлек, но я не про учебу. Метод проб и ошибок, вслепую, потом понимаешь сделанные ошибки, в учебе это,

Простой психологический прием помог поддержать мотивацию после неудач

Dmitriy Dorian
1 час назад
Nikita, мы все, кто ставит вам "минусы", застыли в ожидании какого-то невероятного научного прорыва от вас. Держите нас в курсе ваших передовых

Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

Dmitriy Dorian
1 час назад
Nikita, лекарства имеет право прописывать только ваш психиатр, так что просто продолжайте принимать то, что он вам прописал и проконсультируйтесь у

Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

дима дьяков
2 часа назад
Удивительно поляризованные товарищи в комментах. Лет 30 назад о сотовом вы мечтать не могли, об интернете. Технологии развиваются не всегда

Microsoft назвала профессии с высокой и низкой вероятностью замены ИИ

Рим Каюмов
2 часа назад
Biock, скуфы прямые потомки скифов

Генетики раскрыли происхождение скифов

Александр Березин
2 часа назад
Moaz, любопытно. Не держите в себе, поделитесь, в чем же конкретно выше вы увидели чушь.

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Arkady Kolbenev
2 часа назад
Спасибо зап статью. Очень интересно. Но, как же это согласуется с тем, что просмотр негативного ролика должен вызывать стресс, и, следовательно

Частоту сердцебиения связали с восприятием времени

Albert Dzitсtсoev
2 часа назад
Инир, скифы ираноязычный народ и они никогда не принимали ислам

Генетики раскрыли происхождение скифов

Albert Dzitсtсoev
2 часа назад
Скифы - это предки современных ОСЕТИН

Генетики раскрыли происхождение скифов

Albert Dzitсtсoev
2 часа назад
azamat, это бред, достаточно спросить ИИ и вам скажут что скифы не ТЮРКИ а иранский народ, скифские слова которые остались сейчас с лёгкостью

Генетики раскрыли происхождение скифов

Алексей Бабаев
3 часа назад
Простой диалог как то написать могут, но потом такую муть генерируют эти нейросети (мини история). А так сюжет банален : в начале что то есть, но

Microsoft назвала профессии с высокой и низкой вероятностью замены ИИ

Aleksei Savva
3 часа назад
Спасибо. Очень интересно.

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

Артемий Алексеевич Иванов...
3 часа назад
Послушайте выступление Касперской по поводу ИИ и все поймете, общество из киберпанк 2077 более реально люди деградируют станут более аморальным

Microsoft назвала профессии с высокой и низкой вероятностью замены ИИ

Nikita Lazarenko
3 часа назад
На фото кстати актриса которая сменила пол, ей пей не пей уже не забеременеет

Злоупотребление алкоголем повысило риск нежелательной беременности

Артемий Алексеевич Иванов...
4 часа назад
Вася, не согласен ИИ на основе pyton. Думает рамочно алгоритм на основе если не это, то значит то. Автомеханики, строители и все рабочие профессии с

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Nikita Lazarenko
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Dmitriy, а ты создан для чата производителей таблеток))) так посоветуй же какими ты пользуешься чтобы я был создан для тебя, так сказать, чтобы мы стали

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