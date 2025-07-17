Родной язык повлиял на беглость чтения на английском, но не на уровень его понимания

Ученые международного проекта MECO, включая специалистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ, разработали инструмент для изучения чтения на английском у носителей более чем 19 языков. В масштабном эксперименте с участием более 1200 человек ученые отслеживали движения глаз во время чтения одних и тех же текстов на английском языке, а затем анализировали уровень понимания. Результаты показали: даже при одинаковом понимании процесс чтения — где взгляд задерживается, куда возвращается, какие слова пропускает — зависит от родного языка и уровня владения английским.

Исследование опубликовано в Studies in Second Language Acquisition. Чтение на иностранном языке — сложный навык, особенно если родной язык читателя сильно отличается. Чтобы выяснить, как родной язык влияет на чтение на английском, ученые из 36 университетов, включая НИУ ВШЭ, объединились в международный проект MECO, созданный в 2020 году. В рамках проекта они записывают движения глаз носителей разных языков во время чтения текстов на их родном языке и на английском, а затем анализируют, насколько чтение беглое, где взгляд спотыкается и какие стратегии использует читатель.

В новой волне проекта MECO ученые добавили данные о чтении на английском 660 человек, собранные в 16 лабораториях в Европе, Азии и Южной Америке. Эксперимент проходил в два этапа. Сначала участники выполняли поведенческие тесты: на правописание, словарный запас, чтение слов и псевдослов, мотивацию и невербальный интеллект. Затем они читали про себя с экрана компьютера 12 коротких текстов на английском языке (примерно уровня американских студентов — носителей языка) и отвечали на вопросы по их содержанию. В это время движения глаз участников записывались с помощью айтрекера EyeLink. В исследовании использовались как новые результаты, так и информация, собранная на предыдущих этапах проекта. Всего ученые проанализировали данные более 1200 участников.

Результаты показали, что большинство участников одинаково хорошо справляются с вопросами по содержанию текстов: они понимали 70–75% прочитанного. А вот по беглости чтения разброс в данных был большой. Носители английского читали быстрее всех: у них было меньше фиксаций (остановок взгляда), они чаще пропускали слова, реже перечитывали. Самыми похожими на англоговорящих оказались немецкие участники. А вот носители испанского, русского, китайского и других языков читали менее бегло и использовали другие стратегии.

Интересно, что уровень понимания текста почти не зависел от движений глаз: участники показывали одинаковые результаты при ответе на вопросы по содержанию вне зависимости от скорости чтения. Зато беглость сильно зависела от уровня английского: чем лучше участник справлялся с языковыми тестами — на словарный запас, грамматику и другими, — тем увереннее вел себя его взгляд: меньше перечитываний, больше пропусков слов, меньше фиксаций.

«Теперь у нас есть инструмент, который позволяет оценить чтение на английском у носителей 19 языков. Открытые данные MECO позволяют сопоставлять чтение на разных языках, сравнивать носителей и изучающих язык, отслеживать влияние системы письма родного языка — латиницы, китайских иероглифов или вязи, — рассказывают авторы статьи. — За несколько лет в проекте приняли участие более 1200 человек. Эти данные — основа для десятков будущих исследований о том, как родной язык влияет на восприятие текста и навык чтения на английском».

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в рамках проекта «Центры превосходства».

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НИУ ВШЭ 429 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».