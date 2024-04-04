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40 минут назад
Алиса Гаджиева
273

Археологи выяснили, как делали самые древние копья

4.9

Триста тысяч лет назад ранние неандертальцы изготавливали деревянные орудия по двум разным технологиям, одну из которых до сих пор считали изобретением Homo sapiens.

Антропология
# Homo heidelbergensis
# Homo neanderthalensis
# Homo sapiens
# археология
# изготовление орудий
# копья
# неандертальцы
# охота
# Шенингенские копья
доисторическая охота
На берегу древнего озера ранние неандертальцы охотились на лошадей / © Tom Ungemach

Коллекция, которую часто объединяют под названием «Шёнингенские копья», состоит из самых древних образцов деревянных орудий, найденных к сегодняшнему дню. Предметы достали из земли еще в конце прошлого века, во время раскопок плейстоценовой стоянки недалеко от Шёнингена (Германия).

Стоянка, возраст которой определили в 300 тысяч лет, находилась на берегу озера. Кроме 187 деревянных артефактов, там обнаружили предметы, сделанные из костей, а также скелетные остатки травоядных животных. Так как вокруг не нашли следов изготовления орудий на месте, антропологи предположили, что это была временная охотничья стоянка на берегу озера, которую посещали в сезон охоты.

Исследователи из Университета Рединга (Великобритания) опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences работу, в которой представили свои выводы по новому анализу коллекции из Шёнингена. Они изучили деревянные артефакты с помощью новых методов визуализации, таких как 3D-микроскопия и микротомография.

самые древние копья
Деревянные артефакты, найденные на Шёнингенской стоянке / © Dirk Leder et al.

Предметы были изготовлены из ели (Picea sp.), лиственницы (Larix sp.) и сосны (Pinus sylvestris). Такое сырье не могло быть доступно на берегу бывшего межледникового озера, где находилась стоянка. Его нужно было принести из других мест, на расстояние не менее трех-пяти километров.

Некоторые артефакты заострены только с одной стороны, поэтому еще в предыдущем исследовании авторы посчитали их копьями. У другой части артефактов обработаны оба конца. На основании идентификации целых и фрагментированных копий и метательных палок ученые пришли к выводу, что коллекция содержит примерно 20-25 орудий охоты.

Еще 35 деревянных инструментов, по мнению исследователей, использовались в быту — например, для обработки шкур животных. Небольшие заостренные отщепы дерева, предположительно, тоже имели бытовое назначение. Они похожи по форме на костяные орудия, и их могли использовать в качестве заколки для одежды или волос, для извлечения насекомых из коры деревьев, в качестве рыболовных копий либо шильев для обработки шкур.

Авторы работы разделили предметы на две группы по методу производства. В первую попали те, что изготавливали из круглой деревянной заготовки подходящей толщины. Ее очищали от веток и соскабливали кору, а потом заостряли концы копья. Если заготовка была не совсем прямая, ее форму меняли путем выскребания древесины.

Никаких следов первичной обработки предметов первой группы (ветки, кора) на стоянке не нашли. На этом основании ученые пришли к выводу, что такие копья изготовили в другом месте. Но, по мнению исследователей, на берегу древнего озера их могли ремонтировать.

Ко второй группе отнесли предметы, изготовленные методом расщепления. Почти все они сделаны из ели. Судя по годовым кольцам, древесину для них брали из довольно толстых стволов, из прикорневой части. Такой выбор материала существенно затрудняет работу мастера. Но авторы статьи отметили, что находящаяся ближе к корню древесина тверже других частей ели, а кроме того, раскалывается более контролируемо.

схема изготовления орудий
На схеме показаны две технологии изготовления деревянных орудий. Сверху — из цельного, круглого дерева, снизу — методом расщепления / © Dirk Leder et al.

При создании орудий вторым способом должно было оставаться много невостребованного материала. Из него, как утверждают авторы работы, делали как раз те небольшие предметы, которые могли быть шильями или заколками.

Исследователи подчеркнули: они нашли первое доказательство того, что орудия методом расщепления использовали не только Homo sapiens, как считали раньше по находкам в Африке, но и другие представители рода Homo. Создание таких орудий — важная эволюционная точка, как и изобретение ашельской технологии Homo erectus, отметили ученые.

Из-за отсутствия доказательств и данных об останках гомининов на стоянке Шёнингена антропологи не смогли определить конкретный вид ранних людей, ответственных за создание орудий. Ученые предположили, что наиболее вероятные кандидаты — Homo heidelbergensis или ранние неандертальцы. Впрочем, многие антропологи сегодня полагают, что это один и тот же вид рода Homo.

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Антропология
# Homo heidelbergensis
# Homo neanderthalensis
# Homo sapiens
# археология
# изготовление орудий
# копья
# неандертальцы
# охота
# Шенингенские копья
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