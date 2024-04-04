Менингококковая инфекция: фокус на взрослых

В последние годы в России выросла заболеваемость генерализованными менингококковыми инфекциями. Они протекают тяжело и потенциально опасны для жизни. В основном болеют дети, но взрослые тоже находятся в опасности, особенно люди из групп повышенного риска. Существует эффективный способ профилактики заболевания — вакцинация. Мы поговорили с советником по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктором медицинских наук, профессором Игорем Никитиным о том, какие существуют типы вакцин против бактерий-менингококков и какие из них доступны в нашей стране.

Среди всех опасных инфекций людям пока удалось ликвидировать только натуральную оспу. Многие другие заболевания по-прежнему встречаются, но настолько редко, что находятся в информационном поле где-то далеко на заднем плане. Большинство людей о них не вспоминают или даже вообще не знают. Но случается, что возникают вспышки заболеваемости, и тогда общественное здоровье вновь оказывается под угрозой, а в СМИ часто начинает мелькать название подзабытой болезни.

В России сейчас так происходит с менингококковой инфекцией. Заболеваемость в нашей стране в последние годы держится на относительно высоких уровнях. А значит, самое время поговорить о том, кто такие менингококки, чем они опасны, как с ними бороться и какие меры профилактики помогают защититься от заболевания.

Ситуация в мире и в России

Менингококковая инфекция ежегодно поражает от 0,5 до 1,2 миллиона человек во всем мире. От 50 до 130 тысяч заболевших погибают. Сильнее всего бактерии, вызывающие менингококковую инфекцию, облюбовали так называемый Африканский менингитный пояс к югу от Сахары. Это не означает, что инфекция встречается практически только тут. В других странах люди тоже болеют, хотя и реже. Во времени заболеваемость тоже распределена неравномерно: большинство случаев приходится на вспышки, которые происходят раз в 20–30 лет.

В России последняя вспышка была в середине 1980-х годов. Затем надолго наступил межэпидемический сезон, и заболеваемость находилась на относительно низком уровне. Сейчас распространенность менингококковой инфекции в России снова растет. В 2016 году врачи диагностировали 0,5 случая инфекции на 100 тысяч населения, в 2019 году – 0,75 случая, а в 2021 году – 0,34 до 2,89 случая.

В 70–80 процентов случаев заболевание поражает детей младше 14 лет. Но взрослые тоже болеют. В группе повышенного риска находятся:

• молодые люди до 20 лет;

• военные – из-за скученного размещения в казармах и факторе «перемешивания людей»;

• студенты, проживающие в общежитиях;

• путешественники, которые отправляются в регионы, где сейчас вспышка инфекции или она в целом сильно распространена;

• ВИЧ-инфицированные и люди с иммунодефицитными состояниями;

• люди, у которых селезенка была удалена во время операции или сильно повреждена патологическим процессом;

• специалисты, работающие с бактерией-возбудителем в лабораториях;

• медработники, которые лечат пациентов с инфекционными заболеваниями;

• люди старше 60 лет;

• пациенты, перенесшие кохлеарную имплантацию;

• любой человек, случайно оказавшийся в тесном контакте с больным.

Кто вы, господин менингококк?

Для многих людей менингит и менингококковая инфекция – одно и то же, хотя на самом деле есть большая разница. Менингитом называют любое воспаление оболочек головного мозга, и его могут вызвать самые разные возбудители. Чаще всего встречаются вирусные менингиты, в большинстве случаев они протекают в легкой форме и проходят самостоятельно. Другие возможные возбудители – бактерии, грибки, паразиты. Иногда воспаление мозговых оболочек развивается из-за причин, не связанных с инфекцией, например, при аллергических реакциях на некоторые лекарства, саркоидозе и злокачественных опухолях.

Менингококковая инфекция – это инфекция, вызванная конкретным возбудителем, бактериями-менингококками. У них есть и второе, официальное, имя – Neisseria meningitidis. Если рассматривать эти микроорганизмы под микроскопом, то они имеют бобовидную форму и расположены попарно. Свое название они получили за способность вызывать менингит, но на самом деле это не единственная форма менингококковой инфекции.

Многим родители говорили в детстве, когда на улице было холодно: «Надень шапку, а то заболеешь менингитом!». На самом деле к болезни, конечно, приводит не холод (он лишь может повышать риск), а заражение при контакте с больным человеком. Что касается менингококков, то они чувствуют себя хорошо только в организме человека, а во внешней среде быстро погибают. Поэтому, чтобы заразиться, нужно довольно тесно контактировать с больным или носителем, находиться рядом с ним в закрытом помещении. Заболевание передается воздушно-капельным путем.

Еще важно отметить, что менингококки делятся на 13 серогрупп. Так называют бактерии с одинаковым набором белков-антигенов, на которые реагирует иммунная система и которые можно определить с помощью специальных лабораторных анализов. За большинство случаев инфекции ответственны пять серогрупп, их обозначают как A, B, C, W-135, Y и X. В России, по данным за 2022 год, в основном тяжелые заболевания вызывают бактерии серогрупп A (33 процента), B (15 процентов) и C (14 процентов).

Что будет, если заразиться?

Все менингококковые инфекции делят на три группы: локальные, генерализованные и редкие. К локальным формам относят носительство, когда совсем нет симптомов, и менингококковый назофарингит – воспаление в носовой полости и глотке. На самом деле такие отношения между людьми и менингококками – самые распространенные. Сложно подсчитать, сколько среди нас живет носителей, их число зависит от ряда факторов. Некоторые исследователи называют цифру 5–10 процентов от всего населения. Также есть данные, что на одного больного генерализованной формой приходится 20–50 тысяч носителей.

Генерализованные формы – самые тяжелые. Сюда как раз относится менингококковый менингит, а также менингококцемия (менингококковый сепсис). Также встречаются гнойные менингоэнцефалиты (воспаление вещества головного мозга и его оболочек), сочетанные формы, когда одновременно есть и менингит, и менингококцемия. При определенных условиях носительство может перейти в одну из таких тяжелых форм, но в большинстве случаев заболевают люди, которые никогда прежде не сталкивались с менингококками.

Чаще всего симптомы возникают через 3–4 дня после заражения. Генерализованная менингококковая инфекция может проявляться в виде высокой температуры, тошноты и рвоты, после которой не становится легче, сильной головной боли, сыпи на коже, ригидности (напряжения) затылочных мышц. Многие больные с менингитом лежат в характерной позе: их голова запрокинута назад, ноги согнуты, живот втянут. У человека может повыситься чувствительность к свету, он становится сонным, заторможенным, у него спутанное сознание.

Состояние больных с генерализованной формой инфекции обычно тяжелое. 10–15 процентов из них погибают. У 10–20 процентов выздоровевших остаются серьезные осложнения, такие как умственная отсталость, необратимая глухота, приступы судорог, почечная недостаточность, слабость в руках и ногах, нарушения зрения, речи. У некоторых больных возникает гангрена, из-за чего приходится ампутировать пальцы рук, ног или часть конечности. В редких случаях инфекция может поражать суставы, глаза, легкие, сердце, кишечник, органы мочеполовой системы.

Как борются с заболеванием?

Если у больного началась генерализованная форма менингококковой инфекции, то без лечения он может погибнуть в течение 24 часов. Поэтому при малейшем подозрении нужно немедленно обратиться за медпомощью. Обычно требуется лечение в палате интенсивной терапии, где за состоянием пациента постоянно следят.

Этиотропное, то есть направленное против причины заболевания – менингококков, – лечение проводят антибиотиками. Причем препараты широкого спектра, эффективные сразу против разных видов бактерий, нужно назначать как можно быстрее, не дожидаясь, пока будут проведены анализы и из лаборатории придет результат.

Параллельно проводят лечение, направленное на борьбу с симптомами и улучшение состояния пациента. Оно включает обезболивающие средства, препараты, направленные на уменьшение отека головного мозга, жаропонижающие, противосудорожные, дезинтоксикационную терапию и др. В каждом конкретном случае врач подбирает схему лечения в зависимости от того, какие возникли нарушения в организме, насколько тяжело протекает инфекция.

Эти меры помогают спасти многих больных, но, к сожалению, не всех. Раньше, когда еще не было антибиотиков и других препаратов, смертность от генерализованной менингококковой инфекции достигала 70–85 процентов. Сегодня она составляет 10–15 процентов, а среди пожилых – до 20–30. Это все еще очень много.

При этом с менингококками, как и в случае с другими возбудителями опасных инфекций, в современном мире наблюдается тревожная тенденция. Появляется всё больше бактерий, устойчивых к антибиотикам. Пока такие «суперменингококки» еще встречаются редко, но в будущем ситуация может измениться в худшую сторону.

Итак, генерализованные менингококковые инфекции протекают тяжело, не всегда удается с ними справиться и спасти жизнь больного. Поэтому важно сделать все, чтобы люди заражались как можно реже. Важны эффективные меры профилактики. И они существуют.

Можно ли предотвратить менингококковые инфекции?

Меры профилактики прописаны в Санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1.3542-18 «Профилактика менингококковой инфекции». Как только выявлен заболевший генерализованной формой, медицинские работники обязаны выявить всех, кто в последнее время находился от него в радиусе одного метра. Этих людей тщательно осматривают. Тех, у кого есть симптомы менингококковой инфекции, госпитализируют в инфекционный стационар.

Если человек контактировал с больным, но у него нет симптомов, то его сажают на карантин на 10 дней, проводят экстренную профилактику антибиотиками и вакцинацию. В межэпидемическом сезоне, когда уровень заболеваемости низок, против менингококковой инфекции прививают только людей из группы риска, которые были перечислены выше. Если заболеваемость растет, то может начаться массовая иммунизация школьников, студентов и всего взрослого населения. Такие решения принимает Главный государственный санитарный врач России и главные государственные санитарные врачи отдельных регионов.

Вакцины против менингококков

Существует три разновидности вакцин против менингококковой инфекции. Полисахаридные вакцины помогают выработать антитела против полисахаридов – молекул, которые находятся в капсуле бактерий. Особенность этих препаратов в том, что после прививки в основном вырабатываются антитела, которые относятся к классу иммуноглобулинов M. Их уровень возрастает очень быстро, а значит, быстро возникает и защита. Это лучшее решение, когда человек недавно контактировал с больным, и нужно провести экстренную постконтактную профилактику.

Адаптивный (клеточный) иммунитет человека обеспечивается двумя основными типами клеток: B- и T-лимфоцитами. B-лимфоциты вырабатывают антитела и обеспечивают гуморальный иммунитет, а T-лимфоциты отвечают за клеточный иммунитет. После введения полисахаридных вакцин вырабатывается только гуморальный иммунитет. За счет этого не формируется иммунная память и защита сохраняется примерно до трех лет. Зато иммунная система реагирует очень быстро, и это не дает развиться опасной инфекции при потенциальном заражении.

В России в 2021 году была зарегистрирована «Вакцина менингококковая групп А и С полисахаридная», направленная против двух наиболее распространенных серогрупп менингококков в нашей стране – A и C. Сейчас она применяется для вакцинации по эпидемическим показаниям в очагах и в рамках плановой вакцинации определенных групп риска, выпускает ее компания «Микроген» холдинга «Нацимбио» (входит в Госкорпорацию Ростех).

Конъюгированные вакцины состоят из полисахарида и белка менингококков. После такой вакцинации уровень антител нарастает медленно, зато срабатывают и гуморальное, и клеточное звено иммунитета. За счет этого защита сохраняется надолго. Конъюгированные вакцины особенно хорошо подходят для плановой иммунизации, хотя их можно применять и в очагах менингококковой инфекции.

Белковые вакцины включают только белок. Их используют лишь для профилактики инфекций, вызываемых менингококками серогруппы B. Дело в том, что полисахариды этих бактерий сильно напоминают по структуре те, что находятся в нервной системе человека. Если их ввести, то могут возникнуть серьезные нежелательные эффекты. В России такие вакцины были зарегистрированы только в 2023 году.

Как и в случае со многими инфекциями, лучшая мера профилактики менингококкового менингита и сепсиса – вакцинация. Чтобы обеспечить надежную защиту, взрослому человеку достаточно сделать одну прививку. На фоне роста заболеваемости в РФ важно, чтобы люди знали об этой потенциальной угрозе, о симптомах заболевания и о том, как от него можно защититься. В свою очередь, для государственной системы здравоохранения важно иметь запас эффективных отечественных препаратов для иммунопрофилактики – и они есть.

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