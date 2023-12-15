Археологи нашли астрономические карты древних пуэбло

На плато в американском штате Колорадо обнаружили странные петроглифы, разнесенные на большое расстояние друг от друга, но образующие общую картину.

Археологи из Ягеллонского университета (Польша) в течение нескольких лет исследовали комплекс поселений Касл-Рок-Пуэбло, расположенный на плато Меса-Верде (юго-запад штата Колорадо, США). Их интересовали артефакты и памятники древних пуэбло — предков группы народов североамериканских индейцев.

Самые ранние следы пребывания человека на Меса-Верде появились еще за 8000 лет до нашей эры. Но их слишком мало для того, чтобы получить хотя бы относительно полное представление о той цивилизации. Поэтому по Хронологии Пекос период 8000-1200 лет до нашей эры называют архаичным. А вот потом, по мнению ученых, появляется культура древних пуэбло.

Меса-Верде в переводе с испанского означает «зеленый стол»: плато покрыто сосновыми лесами / © Jangiellonian University

Примерно в 500-750 годах нашей эры в культуре пуэбло происходят значительные изменения. Во-первых, к этому времени относится строительство их знаменитых жилищ-колодцев. Дома, построенные из песчаника и дерева, располагались таким образом, что крыша нижнего дома служила полом террасы верхнего. Снаружи такие сооружения, как правило, окружала глухая стена.

Во-вторых, в это же время появляется керамика пуэбло с характерной черно-белой росписью. И наконец, к этому времени (конец эры корзинщиков III — начало эры пуэбло I по Хронологии Пекос) относятся серьезные изменения в сельскохозяйственных практиках. Увеличилось как число возделываемых культур, так и их урожаи.

По мнению ученых, земледельческие общины пуэбло создали одну из самых развитых культур доколумбовой эпохи в Северной Америке.

Остатки домов пуэбло XIII века / © Jangiellonian University

В этом году польские археологи под руководством профессора Радослава Палонки (Radosław Palonka) нашли на плато Меса-Верде обширные галереи с настенными рисунками и петроглифами. Самые древние из них предварительно датировали III веком нашей эры (конец эры корзинщиков II). На них изображены воины и шаманы.

Представители этой культуры жили преимущественно на равнине, в полуподземных ямах, иногда окруженных деревянными стенами. Они занимались земледелием и изготавливали характерные корзины и циновки — откуда и название периода в Хронологии Пекос.

Основная же часть рисунков и петроглифов относится к XII-XIII векам нашей эры, то есть к периоду расцвета древних пуэбло. Они отличаются сложными геометрическими формами: это не жанровые сценки охоты, а продуманные запутанные лабиринты, которые, возможно, несли смысловую нагрузку, понятную лишь народу, их создавшему.

Наскальные рисунки в галереях / © Jangiellonian University

В XV-XVII веках, когда эту территорию заселило племя юте, на стенах галерей появились большие сюжетные сцены охоты на бизонов и оленей. В более поздние века на них стали изображать и лошадей, что отражает события испанского завоевания, до которого эти животные были неизвестны коренным жителям Северной Америки (они исчезли с этого континента во время последнего ледникового периода). Но самое интересное открытие связано не с наскальными рисунками.

Профессор Палонка сообщил, что старшие представители местной общины неоднократно намекали ему: в более высоких и менее доступных частях каньонов можно найти нечто большее. Археологи проверили эту информацию. Оказалось, примерно в 800 метрах над скальными поселениями находится множество ранее неизвестных петроглифов.

Огромные наскальные панно — в виде спиралей, до метра в диаметре — растянулись на четыре километра вокруг большого плато.

Совместно с коллегами из Хьюстонского университета (США) польские археологи исследовали местность с помощью лидара и составили подробную карту всех петроглифов. Когда перед исследователями предстала полная картина, стало ясно: это все петроглифы взаимосвязаны и образуют какое-то общее полотно.

Ученые пришли к выводу, что древние пуэбло использовали эти петроглифы для астрономических наблюдений и определения особых дней в календаре — летнего и зимнего солнцестояний, а также весеннего и осеннего равноденствий. Это первое свидетельство астрономических познаний у пуэбло.

По мнению исследователей, открытие «астрономических» петроглифов древних пуэбло сильно меняет традиционные представления об этом народе. Они считают, что ранее недооценивали число людей, живших там в XIII веке, уровень развития их науки и, скорее всего, сложность религиозных обрядов.

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