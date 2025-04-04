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2 часа назад
Александр Березин
680

Падение кометы могло сократить население Европы вдвое

4.7

Международная группа ученых попробовала определить, насколько сократилось население Европы 12,7 тысячи лет назад, когда на планете внезапно наступило тысячелетнее похолодание. Оказалось, население континента какое-то время составляло считаные тысячи человек.

Антропология
# антропология
# климат
# поздний дриас
Падение кометы могло сократить население Европы вдвое – иллюстрация к материалу на Naked Science
Карта суши современной Европы позднего дриаса (линия моря -- некорректная). Из-за похолодания леса (темно-зеленое) практически исчезли. Тундростепь и полярная пустыня стали доминирующими ландшафтами, степь с островками деревьев и та стала редким явлением/ © Wikimedia Commons

Приблизительно 14-15 тысяч лет назад на Земле стало быстро теплеть, климат за тысячу лет подошел к значениям середины XX века. Однако 12,7 тысячи лет назад что-то произошло, и средние температуры опять резко упали, еще на тысячу лет вернувшись почти к значениям последнего ледникового максимума. Эту эпоху называют «поздний дриас» — в честь цветка, который тогда распространился по равнинам Европы, а сегодня встречается в основном высоко в горах.

Причины столь резкого похолодания до сих пор оспаривают: традиционная трактовка («остановка Гольфстрима», точнее — АМОЦ) трудно совместима с фактами. Ряд исследователей предположили, что дело — в падении кометы позднего дриаса. Но, как часто бывает с такими гипотезами, большинство коллег ее не переносят (аналогично было с гипотезой о вымирании динозавров из-за астероида).

Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале PLOS One, решили уточнить другой вопрос: насколько сильно сократилось население Европы после климатического перелома 12,7 тысячи лет назад. Для этого они обобщили все известные археологические данные по эпохе и пришли к достаточно необычным выводам.

Археологические данные, по определению, неполны: многие явления не находят в них отражения. Стоянки людей на открытой местности почти никогда не находят, хотя они были частыми, а вот пещерные обнаруживают часто (там лучше сохраняются следы), хотя их в древности было меньше. Поэтому судить по находкам археологов о численности древнего населения напрямую нельзя. Чтобы разобраться в древней демографии, используют обходные методы: анализируют число стоянок, делают поправки на то, что многие из них не обнаружены, моделируют число людей на стоянках разных типов и так далее.

На этот раз ученые включили в анализ 635 тысяч квадратных километров той части Европы, что была свободна от ледника перед поздним дриасом. На этой площади есть 1220 точек пребывания древних людей, установленных археологически и датированных теплым периодом до позднего дриаса. А вот когда он наступил, число уменьшилось до 625 точек со следами людей из этого периода. В значительной части ареала стоянки вообще исчезли.

Для теплого периода общее число европейцев в обследованной зоне — 8100 человек, с разбросом от 4800 до 14 300 (оба крайних значения намного менее вероятны, чем медианное). Для позднего дриаса численность падает до 4250 человек — с крайними значениями в 2200 и 8800.

Само по себе такое снижение далеко не беспрецедентно: 25-29 тысяч лет назад, во время наступления последнего ледникового максимума, население Европы сократилось еще сильнее — втрое. По генетическим данным, часть популяций тогда вообще исчезла, не оставив потомков. Но особенностью позднего дриаса было то, что плотность населения падала не равномерно, как 25-29 тысяч лет назад, а с разной скоростью. Западная часть Европы потеряла больше населения, чем восточная.

Падение кометы могло сократить население Европы вдвое – иллюстрация к материалу на Naked Science
Зеленым показаны зоны следов людей до позднего дриаса (но после 15 тысяч лет назад), синим — для периода позднего дриаса / © Isabell Schmidt et al.

По оценкам исследователей, в северо-западной части Европы устойчивые положительные летние температуры держались только два месяца в году, а в восточной — три. Стремительный сдвиг людей с запада на восток в таких условиях вполне ожидаем. Кроме, собственно, температур, был и другой важный, связанный с ними фактор.

Масштабное похолодание всегда ведет к уменьшению количества осадков. Уровень грунтовых вод должен был понизиться, во многих местах это означало исчезновение рек, то есть и источников пресной воды. Кроме того, похолодание массово убивает растительность, из-за чего мелкие частицы грунта легко переносятся ветром. Песок на поверхности позволяет и без того неизобильным грунтовым водам легко уходить вниз. Травоядные явно мигрировали оттуда в места, где хоть какие-то реки сохранялись, — и часто это было в восточной части Европы.

Среди тезисов ученых есть и те, что вызывают сомнения. Так, они считают частью причин падения численности людей извержение Лахер-Зе в Германии. Но оно хорошо датировано 13,0 тысячи лет назад (и исследователи согласны с этой датой). Сокращение населения Европы произошло на три века позже — после начала позднего дриаса 12,7 тысячи лет назад.

При этом авторы оставили в стороне свидетельства масштабных пожаров в Северном полушарии в момент наступления позднего дриаса. По имеющимся оценкам, тогда выгорела четверть всей покрытой растительностью суши в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Сторонники кометно-астероидной версии позднего дриаса объясняют эти пожары разлетом обломков падавших небесных тел.

При падении крупного объекта на Землю он выбивает обломки, часть из которых вылетает в космос, но не набирает достаточно высокой скорости, чтобы остаться там. В итоге они возвращаются через атмосферу, по пути разогреваясь до высоких температур, и могут поджечь траву. Как уже отмечал Naked Science, существует мнение, что эти события отражены в фольклоре множества народов Северной Америки.

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Антропология
# антропология
# климат
# поздний дриас
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