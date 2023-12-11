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1 час назад
Ольга Иванова
117

Тетис назвали причиной прошлых похолоданий

4.8

Китайские ученые пришли к выводу, что изменения очертаний океана Тетис привели к глобальному похолоданию в течение последних 500 миллионов лет. А еще дрейф частей Гондваны через Тетис сформировал запасы углеводородов, вольфрама, лития и олова на евразийском континенте.

Геология
# гондвана
# климат
# океан
# Палеотетис
# Тетис
# углеводороды
Океан Тетис
Океан Тетис повлиял на глобальное похолодание в прошлом / © Getty images

Тетис — это древний океан, существовавший в эпоху мезозоя между древними континентами Гондваной и Лавразией. Средиземное, Черное и Каспийское моря — то, что сегодня осталось от Тетиса. Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук решили больше узнать о том, как этот океан менял климат Земли. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science China Earth Sciences.

Специалисты изучили тектоническую эволюцию древнего океана с последовательной серией его «закрытий» и «открытий». Известно, что в период с 320 до 260 миллионов лет назад существовал Палеотетис — он простирался от Альп до гор Циньлина. Позже, с 200 до 66,5 миллиона лет назад, этот водный резервуар превратится в Мезотетис, раскинувшийся от котловины Карибского моря до Тибета. И, наконец, в период с 66 до 13 миллионов лет назад появился Неотетис.

Все три океана — Палеотетис, Мезотетис и Неотетис, — то открываясь, то снова закрываясь, позволяли континентальным фрагментам Гондваны дрейфовать на север один за другим. Так, Неотетис образовался, когда после раскола Гондваны Африка (вместе с Аравийским полуостровом) и Индостан сдвинулись на север, сжав Тетис до размеров индо-атлантического моря.

Такое перемещение кусков материка по широтам изменило распределение моря и суши в теплом и влажном тропическом регионе. Но как именно эти процессы влияли на климат в тропической зоне планеты, не вполне понятно. Этому вопросу авторы работы и уделили основное внимание.

Они обнаружили связь между значительным увеличением площади материков в низких широтах и глобальным похолоданием в течение последних 500 миллионов лет на всей планете. Этот процесс связан с тем, что районы низких широт получили больше солнечной энергии по сравнению с «высокими» регионами. Увеличение площади суши в районах низких широт снизило чистое поглощение солнечной энергии (континенты отражают солнечные лучи сильнее морей). В итоге похолодание наступило на всей планете.

Дрейф континентальных фрагментов Гондваны и его последствия / © www.eurekalert.org

Кроме того, ученые выяснили, что дрейф материковых частей и смена очертаний океана Тетис изменили и минеральный состав многих земных пород на евразийском континенте. Это и понятно, ведь тропики — идеальная среда для процветания морского планктона, а значит, для образования богатых органикой отложений.

Когда континент дрейфовал через тропическую зону, эти отложения в изобилии накапливались на его окраинах. Это создало благоприятные условия для будущего образования запасов углеводородов. Субдукция богатых органикой отложений во время закрытия океана привела также к формированию специфической химической среды, которая поспособствовала минерализации рудных месторождений вольфрама, олова и лития.

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Геология
# гондвана
# климат
# океан
# Палеотетис
# Тетис
# углеводороды
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