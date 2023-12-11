Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Тетис назвали причиной прошлых похолоданий
Китайские ученые пришли к выводу, что изменения очертаний океана Тетис привели к глобальному похолоданию в течение последних 500 миллионов лет. А еще дрейф частей Гондваны через Тетис сформировал запасы углеводородов, вольфрама, лития и олова на евразийском континенте.
Тетис — это древний океан, существовавший в эпоху мезозоя между древними континентами Гондваной и Лавразией. Средиземное, Черное и Каспийское моря — то, что сегодня осталось от Тетиса. Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук решили больше узнать о том, как этот океан менял климат Земли. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science China Earth Sciences.
Специалисты изучили тектоническую эволюцию древнего океана с последовательной серией его «закрытий» и «открытий». Известно, что в период с 320 до 260 миллионов лет назад существовал Палеотетис — он простирался от Альп до гор Циньлина. Позже, с 200 до 66,5 миллиона лет назад, этот водный резервуар превратится в Мезотетис, раскинувшийся от котловины Карибского моря до Тибета. И, наконец, в период с 66 до 13 миллионов лет назад появился Неотетис.
Все три океана — Палеотетис, Мезотетис и Неотетис, — то открываясь, то снова закрываясь, позволяли континентальным фрагментам Гондваны дрейфовать на север один за другим. Так, Неотетис образовался, когда после раскола Гондваны Африка (вместе с Аравийским полуостровом) и Индостан сдвинулись на север, сжав Тетис до размеров индо-атлантического моря.
Такое перемещение кусков материка по широтам изменило распределение моря и суши в теплом и влажном тропическом регионе. Но как именно эти процессы влияли на климат в тропической зоне планеты, не вполне понятно. Этому вопросу авторы работы и уделили основное внимание.
Они обнаружили связь между значительным увеличением площади материков в низких широтах и глобальным похолоданием в течение последних 500 миллионов лет на всей планете. Этот процесс связан с тем, что районы низких широт получили больше солнечной энергии по сравнению с «высокими» регионами. Увеличение площади суши в районах низких широт снизило чистое поглощение солнечной энергии (континенты отражают солнечные лучи сильнее морей). В итоге похолодание наступило на всей планете.
Кроме того, ученые выяснили, что дрейф материковых частей и смена очертаний океана Тетис изменили и минеральный состав многих земных пород на евразийском континенте. Это и понятно, ведь тропики — идеальная среда для процветания морского планктона, а значит, для образования богатых органикой отложений.
Когда континент дрейфовал через тропическую зону, эти отложения в изобилии накапливались на его окраинах. Это создало благоприятные условия для будущего образования запасов углеводородов. Субдукция богатых органикой отложений во время закрытия океана привела также к формированию специфической химической среды, которая поспособствовала минерализации рудных месторождений вольфрама, олова и лития.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».
Многие двустворчатые синтезируют биссус — тонкие белковые нити, похожие на шелк. С их помощью моллюски, например дрейссены, крепятся ко дну и камням. Новое исследование посвящено уникальному белку «шелка» этих двустворок: его химическому составу, физическим свойствам и появлению в ходе эволюции.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».
В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Растения-убийцы
Битва роботов себя не оправдала
Калининградский «цап-царап»: как в России появились современные батареи для электромобилей
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии