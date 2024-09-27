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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +920
Посты: 1793

NASA планировало отдать все финансирование компании Boeing и ее кораблю Starliner

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США 10 лет назад выбрало две компании для разработки космических кораблей, способных отправлять астронавтов на МКС: SpaceX и Boeing.

Сообщество
# Boeing
# NASA
# SpaceX
# Starliner
# космос
Космический корабль Starliner компании Boeing / © NASA
Космический корабль Starliner компании Boeing / © NASA

В то время как Crew Dragon компании SpaceX быстро стал образцом эффективности, регулярно доставляя экипажи на орбитальный форпост начиная с 2020 года, у Boeing возникло гораздо больше проблем с ее кораблем Starliner.

Первый пилотируемый испытательный полет Starliner в этом году столкнулся с массой технических проблем. В итоге NASA решило, чтобы корабль вернулся на Землю без экипажа, который остался на МКС и полетит домой на Crew Dragon в феврале 2025 года.

Ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе, если NASA приняло бы другое решение в 2014 году. Как оказалось, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США почти пошло ва-банк с Boeing для своей программы коммерческих экипажей (Commercial Crew), рассказал журналист издания Ars Technica Эрик Бергер в книге «Возвращение в космос: SpaceX, Илон Маск и многоразовая ракета, положившая начало Второй космической эре», опубликованной 24 сентября.

По словам Бергера, NASA собиралось передать все финансирование, выделенное на проект, компании Boeing. SpaceX и Sierra Nevada также боролись за выгодный многомиллиардный контракт с NASA. Процесс был прост: компания запрашивала фиксированную цену и получала эту сумму, если агентство выбирало ее для контракта.

Вместо того чтобы попытаться сбить цену, Boeing заявила агентству, что ей нужен полный бюджет — и, как отметил Бергер, «эта уловка почти сработала».

Когда у NASA появилось время оценить предложения трех компаний, число игроков быстро сократилось до двух: остались Boeing и SpaceX.

«В то время у нас действительно не хватало бюджета на две компании», — сообщил Бергеру руководитель программы коммерческих экипажей NASA Фил Макалистер. 

Boeing получила 4,2 миллиарда долларов, в то время как SpaceX запросила 2,6 миллиарда. Однако предложение цены от SpaceX оказалось достаточно низким, чтобы NASA рассмотрело возможность выбора этой компании в дополнение к Boeing.

В последнюю минуту, по словам Бергера, контракт NASA пришлось «спешно переписать», включив SpaceX в качестве второго участника, а Boeing стала «лидером», получив большую часть финансирования.

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