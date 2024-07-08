Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Спутниковые снимки показали, как беднейший город Мексики превратился в курортный мегаполис
Крупный курортный мексиканский город Канкун с населением примерно миллион человек, расположенный на полуострове Юкатан, всего 50 лет назад был практически неизвестен миру и представлял собой деревушку, где проживали не более 100 жителей.
В конце 1960-х годов правительство Мексики заинтересовалось развитием туристического сектора для стимулирования экономики страны. Чтобы определить идеальное место, чиновники проанализировали самые успешные курорты, такие как Майами-Бич и Акапулько.
Они собрали информацию о числе туристов, гостиничных номеров, средней температуре воздуха, среднем количестве осадков, ураганах и так далее, а затем загрузили информацию в специальную программу. Компьютер выбрал несколько кандидатов на новый курортный город.
Затем чиновники посетили каждое место вдоль примерно 10 000 километров береговой линии Мексики, чтобы лично осмотреть пляжи, условия для отдыха и проживания. В конце концов выбрали белоснежные пляжи Канкуна.
В январе 1970 года началось строительство курортного города. Спустя четыре года в Канкуне открылись первые отели, которые принимали в год около 100 тысяч туристов. Сегодня Канкун принимает примерно два миллиона посетителей ежегодно и приносит около четверти доходов страны от туризма.
Пара изображений выше показывают развитие Канкуна в период с 28 марта 1985 года по 11 апреля 2019-го. Изображения были получены со спутников NASA Landsat 5 и Landsat 8.
Среди неискушенной публики майя прославились благодаря концу света, который они якобы предсказали в 2012 году. Никакого апокалипсиса, конечно, не случилось. Зато все узнали о календаре и уникальной письменности этой цивилизации. Что на самом деле произошло 23 декабря 2012 года, зачем правители майя протыкали свои гениталии, похожи ли их пирамиды на египетские и почему у них не было колеса — об этом Naked Science рассказал специалист по древним майя, младший научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН и Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова (РГГУ) Сергей Вепрецкий.
Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.
«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.
Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.
«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.
Среди неискушенной публики майя прославились благодаря концу света, который они якобы предсказали в 2012 году. Никакого апокалипсиса, конечно, не случилось. Зато все узнали о календаре и уникальной письменности этой цивилизации. Что на самом деле произошло 23 декабря 2012 года, зачем правители майя протыкали свои гениталии, похожи ли их пирамиды на египетские и почему у них не было колеса — об этом Naked Science рассказал специалист по древним майя, младший научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН и Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова (РГГУ) Сергей Вепрецкий.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Рождение молнии как коллективный процесс — вот что самое неожиданное в современном понимании о молнии»
Знаете ли вы…
Алкоголик ли вы?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии