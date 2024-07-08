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Спутниковые снимки показали, как беднейший город Мексики превратился в курортный мегаполис

Крупный курортный мексиканский город Канкун с населением примерно миллион человек, расположенный на полуострове Юкатан, всего 50 лет назад был практически неизвестен миру и представлял собой деревушку, где проживали не более 100 жителей.

Канкун в марте 1985 года / © NASA

В конце 1960-х годов правительство Мексики заинтересовалось развитием туристического сектора для стимулирования экономики страны. Чтобы определить идеальное место, чиновники проанализировали самые успешные курорты, такие как Майами-Бич и Акапулько.

Они собрали информацию о числе туристов, гостиничных номеров, средней температуре воздуха, среднем количестве осадков, ураганах и так далее, а затем загрузили информацию в специальную программу. Компьютер выбрал несколько кандидатов на новый курортный город.

Затем чиновники посетили каждое место вдоль примерно 10 000 километров береговой линии Мексики, чтобы лично осмотреть пляжи, условия для отдыха и проживания. В конце концов выбрали белоснежные пляжи Канкуна.

Курортный мегаполис Канкун в апреле 2019 года / © NASA

В январе 1970 года началось строительство курортного города. Спустя четыре года в Канкуне открылись первые отели, которые принимали в год около 100 тысяч туристов. Сегодня Канкун принимает примерно два миллиона посетителей ежегодно и приносит около четверти доходов страны от туризма.

Пара изображений выше показывают развитие Канкуна в период с 28 марта 1985 года по 11 апреля 2019-го. Изображения были получены со спутников NASA Landsat 5 и Landsat 8.