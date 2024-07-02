Утвержден график создания Российской орбитальной станции

Сможет ли Россия создать свою орбитальную станцию? И почему этому не стоит радоваться?

Россия одобрила решение по развертыванию национальной космической станции (РОС) — и отказу от участия в МКС. Критики считают, что создать такую станцию не выйдет. К нашему сожалению, они неправы: в...