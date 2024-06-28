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Китай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцов

Заместитель руководителя Китайского национального космического управления (CNSA) Бянь Чжиган во время пресс-конференции предложил иностранным ученым поучаствовать в исследовании доставленных в рамках миссии «Чанъэ-6» образцов с обратной стороны Луны. Однако Чжиган подчеркнул, что сотрудничество с США будет возможно, только если американцы отменят поправку Вольфа.

Возвращаемая капсула зонда «Чанъэ-6» с образцами грунта с обратной стороны Луны / © CNSA

Поправку Вульфа приняли в 2011 году: она препятствует прямому двустороннему сотрудничеству США и Китая в аэрокосмической сфере, за исключением случаев, когда ФБР может подтвердить, что обмен информацией с китайской стороной не представляет угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов.

КНР же в очередной раз продемонстрировала, что готова сотрудничать с учеными всех стран. Например, в рамках миссии «Чанъэ-6» китайцы работали вместе с сотрудниками Европейского космического агентства, специалистами из Франции, Италии и Пакистана.