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15 июля, 11:00
ПНИПУ
1
18

Новый состав для тротуаров осветит их без электричества

❋ 4.7

Современные города страдают от недостаточного благоустройства пешеходных зон, особенно в темное время суток, когда они становятся менее безопасными. Для решения этой проблемы все чаще применяют светящиеся дорожные покрытия с люминофорами. Ученые Пермского Политеха нашли оптимальный состав, улучшающий сцепление эмали с гравием, что продлевает срок службы покрытия до пяти лет вместо обычных трех.

ПНИПУ
# гравий
# дорога
# люминофоры
# пигменты
В ПНИПУ разработали долговечное покрытие для тротуаров, которое светится / © Oleksandr Tram, Unsplash

Статья опубликована в сборнике докладов Международной научно-практической конференции «Актуальные научные исследования и разработки в строительстве». Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

В крупных городах при устройстве таких функциональных зон, как велодорожки, полосы для маршрутно-транспортных и вело-транспортных средств, велопарковок, используются дренажные покрытия. Они пропускают воду, тем самым предотвращая образование луж, наледей и эрозий (постепенного разрушения от природных условий). Их главная задача — отводить влагу в грунт или дренажную систему, а не скапливать ее на поверхности.

Для оформления этих покрытий, а также для повышения безопасности горожан в темное время суток сейчас все чаще используют люминофоры. Это специальные вещества, которые светятся в темноте после долгого пребывания под светом. Обыватели могут встретить их в светящихся красках, экранах телевизоров и мониторов.

В составе светящихся дорожных покрытий, как правило, окрашенный эмалью гравий или кварцевый песок, люминофоры и связующее (полиуретановая смола), которое «склеивает» компоненты. Однако если люминофоры плохо сцепляются со смолой или разрушаются от ее химического состава, покрытие быстро трескается, мутнеет или теряет свечение. Неправильная комбинация может привести к расслаиванию, так как они могут вымыться дождем, выцветанию или даже токсичным выделениям, а само покрытие будет недолговечным.

Ученые Пермского Политеха исследовали разный состав светящихся атмосферостойких дорожных покрытий с фотолюминесцентными свойствами. В качестве основного заполнителя при проведении исследования использовали речной гравий смеси фракций 3-10 миллиметров, который покрывался быстросохнущей краской-эмалью. Окрашивание зерен проводили в лабораторном гравитационном смесителе в течение 10 минут, затем сушили на атмосферном воздухе. Время высыхания по ГОСТ 19007 составляло 15-40 минут в зависимости от применяемого пигмента и расхода люминофора. Далее – оценивали люминесцентные свойства по показателям интенсивности и времени свечения.

– В ходе исследования мы разработали образцы дорожных покрытий с использованием светонакопительных добавок. Целью было выявить, при каком составе компоненты наилучшим образом держатся вместе и не распадаются. Для этого мы изучили образцы с разным содержанием люминофора и эмали. Их испытывали на прочность, водопроницаемость, устойчивость к износу и ультрафиолету. Наилучшие результаты продемонстрировал состав №5, показавший высокую прочность, износостойкость и длительное свечение в три балла интенсивности. Это максимальное значение для дорожных покрытий, в то время, как один и два балла означают слабый и умеренный свет, – комментирует Ксения Шаманова, старший преподаватель кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ.

Состав № 5 представляет собой один килограмм гравия, 50 граммов эмали, 2,2 граммов люминофора. Такое соотношение обеспечивает высокую интенсивность свечения и увеличивает до 1,7 раза сцепление люминофоров с гравием дорожного покрытия, что позволяет им не растрескиваться, не поддаваться воздействию переменчивого климата, характерного для России, и прослужить до пяти лет. По статистике стандартное светящееся покрытие при этом не столь долговечно и выдерживает лишь около трех лет службы.

Разработанное учеными ПНИПУ покрытие может быть использовано для пешеходных, велосипедных дорожек и парковых зон для повышения безопасности и комфорта в любое время суток. В дальнейшем планируется оптимизировать состав с учетом экономических факторов, чтобы технология была доступна для массового применения и отвечала потребностям жителей.

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ПНИПУ
1171 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# гравий
# дорога
# люминофоры
# пигменты
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Комментарии

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1 Комментарий
Gavril Milokumov
Gavril Milokumov
10 минут назад
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Я же говорю что наша наука в заднице, впрочем как и всегда была, за исключением короткого советского периода. Тратят гранты на черт пойми что уже было проверено и испытано. Опыт уже был опробовал в Австралии в 2022 году. На одном участке дороги в экспериментальном порядке делали подобную разметку. Проект в 245 млн долларов на строительство дороги и ее разметку. Дальше этого дело не пошло. Во-первых, потому что разметка светится всего лишь несколько часов после захода Солнца. Если использовать доступные люминофоры. А иначе разметка 1 метра шоссе будет обходится как "крыло от боинга" Во, вторых она нахрен не нужна потому что давно уже придуманы пассивные отражатели - катафоты. а тут взялись за состав для разметки тротуаров)))
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