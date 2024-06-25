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«Чанъэ-6» впервые в истории доставил образцы грунта с обратной стороны Луны на Землю

Капсула с реголитом, взятым аппаратом миссии «Чанъэ-6» на обратной стороне естественного спутника Земли, спустилась на парашюте и благополучно приземлилась в провинции Внутренняя Монголия (Китай).

Капсула с реголитом приземлилась в провинции Внутренняя Монголия / © CGTN

Миссия «Чанъэ-6», которая продолжалась 53 дня, завершена.

Китайский аппарат, запущенный 3 мая в космос, 2 июня прилунился в ударном кратере Бассейн Южный полюс — Эйткен, произвел забор грунта, а затем его взлетная ступень доставила собранный реголит на орбитальный аппарат.

© CGTN

До этого люди брали образцы лунного грунта 10 раз. Нынешний, 11-й по счету — первый забор образца с обратной стороны Луны в истории. Ожидается, что он позволит ученым понять, почему внешний облик обратной стороны нашего спутника, почти лишенной морей, так резко отличается от видимой стороны, где лунных морей много.