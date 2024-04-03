Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Утвержден эскизный проект Российской орбитальной станции
В государственной корпорации «Роскосмос» был утвержден эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), который уже прошел экспертизу в научных организациях.
Главной особенностью РОС станет открытая архитектура узлового модуля с шестью стыковочными портами, которая сделает станцию практически «вечной», то есть она позволит бесконечно наращивать РОС, словно конструктор, дополняя ее новыми модулями. Если какая-то из частей станции исчерпает свой ресурс, то ее можно будет свести с орбиты и заменить новым модулем.
Новая станция будет летать вокруг Земли по полярной орбите с наклоном до 97 градусов, что даст обзор всей земной поверхности.
Кроме того, РОС сможет работать длительное время беспилотном режиме, то есть для ее функционирование не потребуется постоянное присутствие космонавтов.
Развертывание РОС планируется осуществить в период с 2027 по 2032 годы.
Предмет, который буквально свалился с небес на крышу дома жителя Флориды, теперь изучает NASA, чтобы выяснить его происхождение. Если окажется, что «железка» действительно прилетела с МКС, с большой долей вероятности американское аэрокосмическое агентство и федеральное правительство ждет суд.
Ирландские археологи обнаружили на дне залива не только оборонительные валы, но и яму для барбекю. Последнее, впрочем, не точно.
Американские ученые установили, что, когда у мужа с женой схожие привычки в плане спиртного и они предпочитают употреблять алкоголь вместе, продолжительность жизни у таких людей выше, чем у непьющих супругов или если в паре выпивает кто-то один.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Будапештский меморандум в шкафу: сможет ли Украина вернуть ядерное оружие?
Все СМИ пишут о новом вирусе из Китая. Информации много — и она противоречива. Стоит ли бояться?
Приведет ли обострение в Карабахе к войне Турции с Россией — или беспокоиться не о чем?
Плиоценовое предупреждение: чем грядущие дожди угрожают югу России и центру Африки?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии