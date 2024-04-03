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Утвержден эскизный проект Российской орбитальной станции

В государственной корпорации «Роскосмос» был утвержден эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), который уже прошел экспертизу в научных организациях.

Макет РОС / © Роскосмос

Главной особенностью РОС станет открытая архитектура узлового модуля с шестью стыковочными портами, которая сделает станцию практически «вечной», то есть она позволит бесконечно наращивать РОС, словно конструктор, дополняя ее новыми модулями. Если какая-то из частей станции исчерпает свой ресурс, то ее можно будет свести с орбиты и заменить новым модулем.

Новая станция будет летать вокруг Земли по полярной орбите с наклоном до 97 градусов, что даст обзор всей земной поверхности.

Кроме того, РОС сможет работать длительное время беспилотном режиме, то есть для ее функционирование не потребуется постоянное присутствие космонавтов.

Развертывание РОС планируется осуществить в период с 2027 по 2032 годы.