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Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, вышел на свободу и снова трудится в лаборатории
В конце 2019 года молекулярного биолога Хэ Цзянькуя (He Jiankui) приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу за незаконное редактирование человеческого генома. Теперь он вышел на свободу и продолжает эксперименты.
В интервью японской газете Mainichi Shimbun Цзянькуй сообщил, что возобновил исследования по редактированию генома человеческих эмбрионов для лечения генетических заболеваний, придерживаясь международных правил. Сейчас ученый работает над способами избавления от мышечной дистрофии Дюшенна и болезни Альцгеймера.
Исследователь также рассказал, что девочки-близнецы и третий «отредактированный» ребенок, который родился в 2019 году, совершенно здоровы и не имеют проблем с развитием.
Хэ Цзянькуй с помощью технологии CRISPR изменил у эмбрионов ген CCR5, ответственный за восприимчивость к вирусу иммунодефицита человека. Американские ученые впоследствии заявили, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить продолжительность жизни детей по другим причинам.
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Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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