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Northrop Grumman собирается создать лунную железную дорогу
Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) работает с американской компанией Northrop Grumman над разработкой концепта железнодорожной сети на Луне.
«Предполагаемая сеть лунных железных дорог могла бы перевозить людей, припасы и ресурсы для коммерческих предприятий по лунной поверхности, что будет способствовать развитию космической экономики Соединенных Штатов и их международных партнеров», — сообщили специалисты Northrop Grumman.
Работа компании будет сосредоточена на оценке ресурсов и финансирования, необходимых для построения такой сети дорог на естественном спутнике Земли, а также технологических и логистических рисках. Northrop Grumman предложит прототипы лунной железнодорожной системы, чтобы в DARPA могли изучить возможности ее создания и эксплуатации.
Проект, над которым трудятся специалисты Northrop Grumman, стал частью исследований возможностей лунной архитектуры DARPA под названием LunA-10.
Northrop Grumman стала одной из 14 компаний, выбранных DARPA для выработки концептов будущей лунной экономики. Основные области исследований включают производство электроэнергии, добычу полезных ископаемых на Луне и их использование, а также средства связи и логистику. Среди выбранных фирм — стартапы, генеральные подрядчики оборонной промышленности и технологические компании. DARPA не раскрыло стоимость заключенных с ними контрактов.
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