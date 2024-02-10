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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 часа назад
Рейтинг: +490
Посты: 1106

Объявлены победители фотоконкурса CIOB «Искусство строительства»

Жюри конкурса архитектурной фотографии, который проводит Сертифицированный институт строительства (Chartered Institute of Building, CIOB), выбрало из 1500 заявок снимки победителей.

Сообщество
# строительство
# технологии
# фотографии
Снимок «Космическая связь» / © Nina Kloss
Снимок «Космическая связь» / © Nina Kloss
Окно музея Кайчжоу, Китай / © Hongyi Lou
Окно музея Кайчжоу, Китай / © Hongyi Lou
Первый в мире многоэтажный скейтпарк F51  / © Matt Rowe
Первый в мире многоэтажный скейтпарк F51  / © Matt Rowe
Самый высокий в мире атриум (194 метра), пронизывающий центр здания Leeza Soho в Пекине / © Jiachen Li 
Самый высокий в мире атриум (194 метра), пронизывающий центр здания Leeza Soho в Пекине / © Jiachen Li 
Снимок «Кирпичи». В Бангладеш построено множество кирпичных заводов, на которых мужчины, женщины и даже дети работают в тяжелых и опасных условиях / © Alain Schroeder
Снимок «Кирпичи». В Бангладеш построено множество кирпичных заводов, на которых мужчины, женщины и даже дети работают в тяжелых и опасных условиях / © Alain Schroeder
Жилой комплекс в датском городе-порте Вайле, напоминающий по форме волну / ©  Ursula Reinke
Жилой комплекс в датском городе-порте Вайле, напоминающий по форме волну / ©  Ursula Reinke
Храм Нандгаона, города в округе Матхура в штате Уттар-Прадеш, Индия. Нандгаон — место паломничества для последователей вишнуизма / © Azim Khan Ronnie
Храм Нандгаона, города в округе Матхура в штате Уттар-Прадеш, Индия. Нандгаон — место паломничества для последователей вишнуизма / © Azim Khan Ronnie
Снимок «Поход к нимбу», Китай / © Rong Xu
Снимок «Поход к нимбу», Китай / © Rong Xu
Снимок «Синие домики» / © Alice Barbieri
Снимок «Синие домики» / © Alice Barbieri
Винтовая лестница, установленная ​​в Королевском доме в Гринвиче, Лондон / © Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz
Винтовая лестница, установленная ​​в Королевском доме в Гринвиче, Лондон / © Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz
Ряд деревянных зданий посреди озера в Шуньдэ, районе городского округа Фошань провинции Гуандун / © Xuyang Lin
Ряд деревянных зданий посреди озера в Шуньдэ, районе городского округа Фошань провинции Гуандун / © Xuyang Lin
Национальная мечеть в Бангладеш, одна из крупнейших в мире, может вместить до 40 тысяч человек / © Azim Khan Ronnie
Национальная мечеть в Бангладеш, одна из крупнейших в мире, может вместить до 40 тысяч человек / © Azim Khan Ronnie
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