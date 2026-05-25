Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай, возможно, строит крупнейшее в мире судно тылового обеспечения флота
Недавно опубликованное изображение китайской государственной верфи China State Shipbuilding Corporation вызвало волну предположений о том, что Китай может готовиться к спуску на воду крупнейшего в мире судна обеспечения военно-морского флота.
Фотография, появившаяся в социальных сетях государственной верфи, показала гигантский корпус судна в сухом доке на заднем плане. Военные аналитики и наблюдатели практически сразу начали обсуждать возможность того, что речь идет о судне нового поколения, предназначенном для расширения логистических возможностей военно-морских сил Китайской Народной Республики.
Судя по видимым элементам — в том числе почти завершенной верхней палубе и островной надстройке — строительство находится уже на весьма продвинутой стадии, а само судно вскоре может перейти к этапу окончательного оснащения и подготовки к ходовым испытаниям.
Растущий интерес Китая к дальним морским операциям лишь усилил предположения о том, что замеченное судно представляет собой гигантскую платформу снабжения, предназначенную для поддержки продолжительных миссий вдали от национальных берегов.
По мере того как китайский флот расширяет свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, Пекину все больше необходимы крупные вспомогательные суда, способные обеспечивать боевые соединения в открытом океане.
В отличие от США, Китай располагает лишь ограниченным числом зарубежных военных баз. Поэтому суда логистической поддержки играют для него ключевую роль — именно они доставляют топливо, боеприпасы, продовольствие, воду и другие необходимые ресурсы для длительных океанских операций.
Дополнительные сведения о загадочном судне появились после анализа коммерческих спутниковых снимков, проведенного разведывательно-аналитической компанией Janes.
Согласно отчету, судно строится на верфи Longxue в городе Гуанчжоу на юге страны. По оценкам аналитиков, длина судна составляет около 272 метров, а ширина — более 36 метров. Это делает его значительно крупнее большинства существующих судов снабжения. Исходя из предполагаемых размеров, эксперты считают, что полное водоизмещение нового судна может достигать 60–65 тысяч тонн.
