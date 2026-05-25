  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
25 мая, 08:59
Рейтинг: +892
Посты: 1988

Китай, возможно, строит крупнейшее в мире судно тылового обеспечения флота

Недавно опубликованное изображение китайской государственной верфи China State Shipbuilding Corporation вызвало волну предположений о том, что Китай может готовиться к спуску на воду крупнейшего в мире судна обеспечения военно-морского флота.

Сообщество
# Китай
# технологии
# флот
Китай, возможно, строит крупнейшее в мире судно тылового обеспечения флота водоизмещением / © China State Shipbuilding Corporation 
Китай, возможно, строит крупнейшее в мире судно тылового обеспечения флота водоизмещением / © China State Shipbuilding Corporation 

Фотография, появившаяся в социальных сетях государственной верфи, показала гигантский корпус судна в сухом доке на заднем плане. Военные аналитики и наблюдатели практически сразу начали обсуждать возможность того, что речь идет о судне нового поколения, предназначенном для расширения логистических возможностей военно-морских сил Китайской Народной Республики.

Судя по видимым элементам — в том числе почти завершенной верхней палубе и островной надстройке — строительство находится уже на весьма продвинутой стадии, а само судно вскоре может перейти к этапу окончательного оснащения и подготовки к ходовым испытаниям.

Растущий интерес Китая к дальним морским операциям лишь усилил предположения о том, что замеченное судно представляет собой гигантскую платформу снабжения, предназначенную для поддержки продолжительных миссий вдали от национальных берегов.

По мере того как китайский флот расширяет свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, Пекину все больше необходимы крупные вспомогательные суда, способные обеспечивать боевые соединения в открытом океане.

В отличие от США, Китай располагает лишь ограниченным числом зарубежных военных баз. Поэтому суда логистической поддержки играют для него ключевую роль — именно они доставляют топливо, боеприпасы, продовольствие, воду и другие необходимые ресурсы для длительных океанских операций. 

Дополнительные сведения о загадочном судне появились после анализа коммерческих спутниковых снимков, проведенного разведывательно-аналитической компанией Janes.

Согласно отчету, судно строится на верфи Longxue в городе Гуанчжоу на юге страны. По оценкам аналитиков, длина судна составляет около 272 метров, а ширина — более 36 метров. Это делает его значительно крупнее большинства существующих судов снабжения. Исходя из предполагаемых размеров, эксперты считают, что полное водоизмещение нового судна может достигать 60–65 тысяч тонн. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Май
Бесплатно
Сокровища звездного неба
МГУ
Москва
Лекция
26 Май
Бесплатно
Антарктида глазами геофизика
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
27 Май
700
Пшеница. От дикого злака до империй
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Май
Бесплатно
Электрический ток на службе органической химии
ФизТех
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Люминесцирующие алмазные наночастицы для биомедицины и квантовых технологий
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
28 Май
1000
Русский язык. Между правдой и вымыслом
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Возвращение легенды: снежный барс
Московский зоопарк
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Зеленые архивы природы: биологические методы в поисках правды о прошлом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Май
1100
Мозг и движения: почему управлять телом сложнее, чем мыслить
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 мая, 13:31
Любовь С.

Астрономы уточнили места для поиска внеземных цивилизаций

Ученые собрали одну из самых полных «карт» возможных следов внеземных цивилизаций — от загадочных объектов на земной орбите до гигантских мегаструктур вокруг звезд. Вместо ожидания радиосигнала авторы обзора предложили искать любые технологические отпечатки развитых цивилизаций, некоторые из которых могут сохраняться миллионы лет.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# инопланетяне
# сфера Дайсона
# техносигнатуры
# экзопланеты
24 мая, 16:12
Редакция Naked Science

Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

В мае Пентагон опубликовал архив документов, которые ведомство назвало «новыми, никогда ранее не публиковавшимися файлами» о неопознанных аномальных явлениях. Министерство назвало это историческим шагом в сторону открытости. Однако эксперты отметили, что выпуск породил больше вопросов, чем ответов.

Астрономия
# NASA
# космос
# НЛО
# Пентагон
25 мая, 07:59
ПНИПУ

Древний фильтр, дирижер и термостат: ученый раскрыл семь фактов о щитовидной железе

25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Этот небольшой орган незаметно управляет обменом веществ, работой сердца и мозга. Однако его истинные возможности гораздо шире, чем принято считать. Ученый Пермского Политеха рассказал, почему щитовидку называют древним фильтром, как она помогает адаптироваться к холоду и жаре и каким образом она напрямую задает ритм сердца.

ПНИПУ
# здоровье
# организм
# щитовидная железа
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

ЮФУ
# астрофизика
# вселенная
# Национальная лаборатория Гран-Сассо
# темная материя
19 мая, 10:33
НИТУ МИСИС

Отрасль фармацевтики столкнулась с дефицитом кадров при стремительном росте рынка

В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. В современном мире эта отрасль подвержена большим изменениям: аптеки уходят в онлайн, производство локализуется, а требования к лекарствам растут. Вместе с отраслью меняется и сама профессия провизора. О том, почему фармацевтика нуждается в новом типе специалиста и что для этого нужно сделать, рассказывает доктор экономических наук, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.

НИТУ МИСИС
# занятость
# лекарства
# промышленность
# рынок
# технологии
# фармацевтика
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Древний фильтр, дирижер и термостат: ученый раскрыл семь фактов о щитовидной железе

    25 мая, 07:59

  2. Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

    24 мая, 16:12

  3. Астрономы уточнили места для поиска внеземных цивилизаций

    24 мая, 13:31

  4. Биологи поняли, как заставить растения вступать в симбиоз с грибами

    24 мая, 10:00
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Сергей Кузнецов
4 минуты назад
Дмитрий, Как и плешивый фашист, только он всем помогает только не Раиссии, упырь благодетель в аду ему место греется

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Ruslan Abdullin
5 минут назад
Роман, культ Царя, 80% реально верят, что он незаменимый

Китай запустил первый геотермальный проект отопления на сверхкритическом углекислом газе

Сергей Кузнецов
8 минут назад
А где Раисся, упыри любят вместо развития страны небоскребы строить

Инфографика: история гонки за самым высоким небоскребом мира

Шаарец
24 минуты назад
Я иногда забываю что Арктика и Антарктика это пустыни но сам же их называю ледяными пустынями

Рейтинг крупнейших пустынь мира

Шаарец
33 минуты назад
Крышесносная гонка финал не близко

Инфографика: история гонки за самым высоким небоскребом мира

Oden85
2 часа назад
Елена, тогда следовало бы дорисовать всю территорию Украины, ибо жизни там нет, только скот и ТЦК.

Коэффициент рождаемости в разных странах в 2025 году по данным ООН

Evgeney Fiskin
5 часов назад
Sam, я только напомнить что старшип многоразовый, соответственно при производстве 3 в день запускать можно и десятки и сотни в день

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

Aller 37
8 часов назад
1. В околоземном пространстве фиксируется нечто, имеющее черты поведения, характерные техногенным объектам с уникальными возможностями. 2. Ни одна

Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

Сяоми Редми
9 часов назад
Познавательно

На Марсе нашли восемь кандидатов в карстовые пещеры

Иван Колупаев
10 часов назад
Гена, по мне так у вас с квером телега впереди лошади. Усилия по сдерживанию инфляции, а именно высокая ключевая ставка, ведут к охлаждению

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Имя Фамилия
10 часов назад
Иван, Справедливости ради: "события" начались уже в 2014-м и это было ДО 2015-го. Так что уже могло внести свою лепту в смертность...

Инфографика: страны с самой высокой почасовой смертностью в мире

Гена Пастухов
11 часов назад
Алексей, живёшь в сверхдержаве - сверхдержись!

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Гена Пастухов
11 часов назад
Иван, "Нафига "охлаждать" свою экономику в том числе усилиями цб?" - это ещё кому-то не очевидно?

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Гена Пастухов
11 часов назад
Алексей, "доход учителя 50-80руб" - где вы видели таких богатых учителей? У всех моих знакомых учителей зарплаты в районе 30-40 тысяч.

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Гена Пастухов
11 часов назад
"При этом избежать эффекта Даннинга — Крюгера непросто." - не просто, а очень просто. В этом всем может помочь ИИ.

«Пик глупости» и «долина отчаяния»: экономисты предложили объяснение эффекта Даннинга — Крюгера

Алекс
11 часов назад
Шавкат, ну там если точно считать то из 288 тонн углерода, согласно уравнения реакции получается 1056 тонн углекислого газа.

Китай запустил первый геотермальный проект отопления на сверхкритическом углекислом газе

Роман
12 часов назад
Сергей, 🤦

Соседи Млечного Пути: топ-5 ближайших к Земле галактик

Роман
12 часов назад
Дмитрий, ты понял, какую чушь ляпнул, или до сих пор в неведении??? Она в 10 раз ближе Андромеды... Так то, галактика Андромеды в топ 10 ближайших даже не

Соседи Млечного Пути: топ-5 ближайших к Земле галактик

Андрей
13 часов назад
Олово - даже сейчас, один из сложнейших циклов цветной металлургии, начиная от обогащения руды и заканчивая контролем доступа кислорода (во

От Южного Китая до Атлантики: как семь древних портов управляли потоками товаров и богатств

Пью Полуслепой
13 часов назад
Большие сомнения что Индия обгонит Германию

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно