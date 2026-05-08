Во что превратились колеса Curiosity: NASA впервые представило многолетнюю хронику движения марсохода
Новое таймлапс-видео от NASA наглядно показало, через какие испытания пришлось пройти марсоходу Curiosity за годы работы на Красной планете. На кадрах видно, как его колеса медленно, но неуклонно преодолевают суровый марсианский ландшафт, покрытый камнями, пылью и острыми скальными породами.
Видео было снято правой навигационной камерой марсохода и сжато в двухминутный ролик, охватывающий более шести лет движения — с начала 2020-го по 2026 год. Камера фиксировала путь позади аппарата, позволяя наблюдать, как алюминиевые колеса проходят через самые разные типы местности: от массивных каменных плит до мелкой пыли и обломков.
По данным NASA, команда Curiosity использует этот таймлапс не только как красивую визуализацию путешествия по Марсу.
«Мы наблюдаем за тем, как песчинки перемещаются по поверхности марсохода», — пояснили в агентстве. — «Разделяя песок, сдвинутый во время движения, и частицы, переносимые ветром, ученые получают новые данные о сезонных изменениях в атмосфере Марса».
Изначально камера вовсе не предназначалась для создания подобного «фильма». Обычно она направлена назад во время движения марсохода и помогает инженерам изучать интересные геологические объекты уже после того, как Curiosity проехал мимо них. Однако, объединив тысячи обычных снимков, специалисты получили уникальную многолетнюю хронику движения марсохода по другой планете.
Видео также подчеркивает одну из самых жестких реальностей марсианских миссий — постоянный износ техники. Шесть колес Curiosity диаметром около 50 сантиметров рассчитаны на движение по острым и неровным поверхностям. Но Марс оказался куда суровее, чем предполагалось. Уже вскоре после посадки в 2012 году инженеры начали замечать повреждения тонких алюминиевых колес — трещины и разрывы, оставленные острыми камнями.
С каждым годом повреждения становились все заметнее. На опубликованных NASA снимках можно увидеть вмятины, отверстия и крупные разрывы в металлической оболочке колес. И все же, несмотря на многочисленные повреждения, Curiosity остается полностью работоспособным и продолжает движение. Это стало возможным благодаря как продуманной конструкции аппарата, так и осторожным маршрутам, которые инженеры выбирают для него, стараясь избегать особенно опасных участков.
Опыт эксплуатации Curiosity уже повлиял на разработку более новых марсоходов, включая Perseverance, чьи колеса были специально усилены для работы на жесткой марсианской поверхности.
Новый таймлапс NASA стал не просто красивым видео, а своеобразной хроникой выносливости и научного поиска — напоминанием о том, что даже камера, направленная на изношенные колеса, способна показать величие одной из самых успешных роботизированных миссий в истории освоения других планет.
