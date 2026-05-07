Жители Британии бронзового века добывали медную руду с помощью костяных орудий

В бронзовом веке на территории Британии люди использовали костяные орудия для добычи и обработки медной руды даже после появления металлургии. Такая практика продолжалась как минимум восемь столетий и, вероятно, была характерна не только для островов, но и других регионов Европы.

В 1991 году на севере Уэльса, в местечке Грейт-Орм, археологи обнаружили медный рудник бронзового века, рядом с которым нашли более 30 тысяч костей животных. Больше половины из них принадлежали крупному рогатому скоту, остальные — овцам, козам и свиньям.

Однако отдельные находки вызвали подозрение у исследователей. В 2011 году изучили часть костей и обнаружили на них явные следы износа, похожие на те, которые остаются на каменных и металлических инструментах после длительной работы с твердыми породами и постоянного контакта с рудой. В результате возникла гипотеза, что в бронзовом веке на территории Уэльса люди могли использовать костяные орудия для добычи и обработки медной руды наряду с каменными и металлическими инструментами.

Команда британских археологов под руководством Ольги Загородной из Британского музея проанализировала 150 костей и сосредоточила внимание на изучении микроскопических следов износа, которые могли бы указать на использование инструментов в горнодобывающих работах. Проще говоря, специалисты хотели подтвердить или опровергнуть гипотезу, выдвинутую в 2011 году их коллегами.

Интересно, что одним анализом образцов дело не ограничилось. Загородная и ее коллеги изготовили копии древних орудий из костей и попробовали их в деле. Они дробили породу, скребли, мешали руду с водой, а потом сравнили следы на экспериментальных инструментах с теми, что остались на древних костях.

Эксперимент показал, что современные костяные инструменты начинают изнашиваться точно так же, как и древние. Следы на экспериментальных орудиях очень напоминали те, что нашли на археологических образцах. Это подтвердило, что кости действительно применяли в горнодобывающем деле.

В дальнейших исследованиях выяснилось, что древние мастера не просто использовали случайные обломки. Они намеренно придавали костям определенную форму для конкретных задач.

Лучше всего для работы подходили длинные кости конечностей. Из них делали клинья, которыми было удобно раскалывать относительно «мягкую» медную руду. Отдельные кости проходили дополнительную обработку. Их заостряли и полировали, затем крепили к рукояткам. По функциональности такие орудия напоминали металлические кирки, хотя были полностью выполнены из органического материала.

(а-е) костяные орудия: клинья; (е) реконструкция; (f) клинья в работе, представление художника / © A.Verbovsky, O. Zagorodnia, The British Museum

Ребра животных применяли иначе — для соскабливания доломитизированного известняка, чтобы вскрывать рудные жилы, а также для работы с медной рудой в процессе ее переработки. Они могли служить инструментами для перемешивания смеси воды с рудой, чтобы отделять тяжелые медьсодержащие минералы от пустой породы.

Отдельную группу орудий составляли инструменты из лопаток и тазовых костей. Из них получились удобные совки для сгребания готовой руды. С помощью них, вероятно, перемещали и сгребали рыхлый рудный материал как в шахтах, так и в зонах переработки. По мнению специалистов, такая практика (речь идет о конкретном руднике в Уэльсе) длилась на протяжении восьми столетий: примерно с 1700 по 900 год до нашей эры.

Авторы научной работы пришли к выводу, что после появления металлообработки британцы бронзового века не отказались от костяных орудий, а использовали их вместе с каменными и металлическими инструментами. Костяные орудия не были «бедной заменой» бронзе или камню, а входили в обычный технологический набор шахтеров.

Ученые подчеркнули, что люди не изобрели костяные орудия заново. Они просто продолжили древнюю традицию, которая существовала задолго до появления металлургии. У этого были свои причины: в частности, кости всегда были под рукой. Сделать из них инструмент гораздо проще и дешевле, чем выплавить металлическую кирку. Такие орудия легко обрабатывать и можно быстро заменить при износе.

Рудник Грейт-Орм не единственное место, где находили костяные орудия для добычи и обработки медной руды. Подобные находки уже фиксировали и на других древних шахтах Европы. Это подтверждает, что использование такого типа инструментов не ограничивалось одним регионом.

Выводы исследователей представлены в Journal of Archaeological Science: Reports.

Игорь Байдов 553 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.