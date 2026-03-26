В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина

Колеса марсохода Curiosity буквально начинают разваливаться — и это при том, что аппарат продолжает свое движение по Марс спустя уже 13 лет после высадки.

Состояние колеса марсохода Curiosity / © NASA

Снимки, полученные на этой недели, наглядно продемонстрировали, какой урон поверхность Марса нанесла колесам аппарата. Однако, несмотря на это, упорный марсоход продолжает выполнять свою миссию.

Каждые 1000 метров Curiosity с помощью камер проводит инспекцию состояния своих колес — и с каждым разом повреждения становятся все серьезнее.

Как показала серия необработанных снимков, опубликованных на сайте миссии Mars Science Laboratory, сейчас состояние стало значительно хуже: отдельные участки боковой стенки колеса полностью разрушены.

Инженер NASA Аниш Мунк пояснил, что колеса имеют толщину всего 0,75 миллиметра и изготовлены из алюминия. Признаки износа появились уже через 14 месяцев после посадки на Марс — острые камни пробивали поверхность колеса, оставляя отверстия.

NASA сформировало специальную группу по проблеме износа колес в 2017 году. С Земли был загружен алгоритм управления сцеплением, который регулирует скорость каждого колеса в зависимости от рельефа, снижая нагрузку на передние колеса на 20%. Марсоход перенаправили на более мягкие участки поверхности и по возможности начали двигать задним ходом, поскольку при таком движении нагрузка на колеса при преодолении камней меньше.

У Curiosity шесть колес, и считается, что наиболее повреждено среднее правое; при этом некоторые другие колеса на снимках выглядят значительно лучше.

Основная задача марсохода Curiosity — выяснить, могла ли когда-либо среда Марса поддерживать существование простейших форм жизни, таких как микроорганизмы, а также углубить понимание климата и геологического строения планеты.