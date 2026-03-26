В колесе марсохода Curiosity появилась новая крупная пробоина
Колеса марсохода Curiosity буквально начинают разваливаться — и это при том, что аппарат продолжает свое движение по Марс спустя уже 13 лет после высадки.
Снимки, полученные на этой недели, наглядно продемонстрировали, какой урон поверхность Марса нанесла колесам аппарата. Однако, несмотря на это, упорный марсоход продолжает выполнять свою миссию.
Каждые 1000 метров Curiosity с помощью камер проводит инспекцию состояния своих колес — и с каждым разом повреждения становятся все серьезнее.
Как показала серия необработанных снимков, опубликованных на сайте миссии Mars Science Laboratory, сейчас состояние стало значительно хуже: отдельные участки боковой стенки колеса полностью разрушены.
Инженер NASA Аниш Мунк пояснил, что колеса имеют толщину всего 0,75 миллиметра и изготовлены из алюминия. Признаки износа появились уже через 14 месяцев после посадки на Марс — острые камни пробивали поверхность колеса, оставляя отверстия.
NASA сформировало специальную группу по проблеме износа колес в 2017 году. С Земли был загружен алгоритм управления сцеплением, который регулирует скорость каждого колеса в зависимости от рельефа, снижая нагрузку на передние колеса на 20%. Марсоход перенаправили на более мягкие участки поверхности и по возможности начали двигать задним ходом, поскольку при таком движении нагрузка на колеса при преодолении камней меньше.
У Curiosity шесть колес, и считается, что наиболее повреждено среднее правое; при этом некоторые другие колеса на снимках выглядят значительно лучше.
Основная задача марсохода Curiosity — выяснить, могла ли когда-либо среда Марса поддерживать существование простейших форм жизни, таких как микроорганизмы, а также углубить понимание климата и геологического строения планеты.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
