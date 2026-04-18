Инфографика: как смеются в интернете люди по всему миру
Смех — одна из самых универсальных реакций в мире, но в интернете способы выражения смеха различаются в зависимости от страны. На инфографике показано, как обозначают смех жители разных стран.
Жители многих стран используют звукоподражание, другие предпочитают сокращения вроде ЛОЛ. В некоторых странах смех и вовсе передают числами.
Например, жители Таиланда используют обозначение «55555». Это больше похоже на странный код, но объяснение такой форме записи очень простое. В тайском языке 5 произносится как «Хаа». Чтобы показать, что смех очень сильный, пользователи используют несколько пятерок и добавляют «+» — «55555555+».
В Китае (на мандаринском) для обозначения смеха также используют числа «23333». Этот вариант произошел от «233» — такой номер был у популярного смеющегося смайла на одном из популярных форумов. Позднее к нему стали добавлять тройки, чтобы усилить смех.
Вариации на тему «хаха(ха)» (haha или jajaja) остаются одними из наиболее популярных. В той или иной версии их используют жители большинства стран в обеих Америках. В испанском языке слог ja читается как «ха».
Жители Южной Кореи и португалоязычных стран имеют не так много общего, однако их носители схоже обозначают смех — с помощью повторяющейся буквы k. В корейском для этого используют не только латиницу, но и хангыль — ㅋㅋㅋ, которое передает похожий звук смеха.
Во французском языке популярным вариантом обозначения смеха стало сокращение MDR — Mort de Rire, что означает «умереть от смеха». Это аналог англоязычного — LOL (laughing out loud).
Кстати, в России один из самых популярных способов показать смех — «ЛОЛ». Еще один популярный вариант — «axaxaxa». Относительно недавно российские пользователи использовали варианты «бггг» и «ололо», но сейчас эти формы немного устарели.
