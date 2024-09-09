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Марсоход Curiosity сделал миллионный выстрел лазером
Инструмент ChemCam, разработанный в Лос-Аламосской национальной лаборатории, недавно применил свой лазер на Марсе в миллионный раз. ChemCam установлен на марсоходе Curiosity от NASA и помогает делать научные открытия с 2012 года.
ChemCam использует метод лазерной абляции для разрушения горных пород, создавая плазму, и затем собирает свет, излучаемый этой плазмой. По спектру полученного света можно определить, какие элементы присутствуют в испаренной породе на поверхности планеты. Большая цель исследования — установить, могла ли на Марсе существовать жизнь в прошлом.
Каждый лазерный импульс создает сложный спектр, который по отдельности предоставляет огромное количество геохимической информации. У ученых накопился миллион таких спектров, и инструмент продолжает работу.
Коллектив ChemCam считает значительным техническим достижением более 12 лет работы инструмента на расстоянии 55 миллионов километров от базы технического обслуживания. О юбилейном выстреле сообщила Лос-Аламосская национальная лаборатория Министерства энергетики США.
Команда исследователей сделала несколько значительных открытий благодаря работе ChemCam с 2012 года. В 2016-м обнаружили оксиды марганца: это указало на то, что в атмосфере Марса когда-то могло быть больше кислорода. То открытие дополнило другие результаты миссии Curiosity и показало, насколько Красная планета была похожа на Землю в прошлом.
В 2017 году ChemCam впервые зафиксировал присутствие бора в солях кратера Гейл. Бор играет уникальную роль в предбиологической химии, поддерживая формирование РНК.
В 2019-м инструмент помог выявить, что поверхность Марса когда-то была покрыта мелкими солеными водоемами, которые периодически пересыхали и наполнялись вновь. Анализ обогащенных солями пород в кратере Гейл показал, что климат на Марсе был гораздо менее стабильным, чем предполагалось: периоды сильной влажности чередовались с засушливыми периодами.
ChemCam провел первый анализ региона Глен-Торридон в кратере Гейл, установив, что коренные породы в этом районе изменялись под воздействием грунтовых вод в ранней истории планеты. В 2024 году Curiosity обнаружил элементарную серу, что стало первым случаем нахождения этого минерала в чистом виде на Марсе.
Миссия марсохода Curiosity была рассчитана на два года — 2012-2013-е. Однако спустя более чем 12 лет он все еще продолжает исследовать Марс и собирать данные. ChemCam продолжит работать, пока сам марсоход будет функционировать.
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