  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 минут назад
Evgenia Vavilova
22

Марсоход Curiosity сделал миллионный выстрел лазером

4.1

Инструмент ChemCam, разработанный в Лос-Аламосской национальной лаборатории, недавно применил свой лазер на Марсе в миллионный раз. ChemCam установлен на марсоходе Curiosity от NASA и помогает делать научные открытия с 2012 года.

Астрономия
# ChemCam
# Curiosity
# NASA
# космос
# Марс
Вид на Curiosity. ChemCam — белая прямоугольная коробка с отверстием объектива / © NASA/JPL-Caltech/MSSS
Вид на Curiosity. ChemCam — белая прямоугольная коробка с отверстием объектива / © NASA / JPL-Caltech / MSSS

ChemCam использует метод лазерной абляции для разрушения горных пород, создавая плазму, и затем собирает свет, излучаемый этой плазмой. По спектру полученного света можно определить, какие элементы присутствуют в испаренной породе на поверхности планеты. Большая цель  исследования — установить, могла ли на Марсе существовать жизнь в прошлом.

Каждый лазерный импульс создает сложный спектр, который по отдельности предоставляет огромное количество геохимической информации. У ученых накопился  миллион таких спектров, и инструмент продолжает работу.

Коллектив ChemCam считает значительным техническим достижением более 12 лет работы инструмента на расстоянии 55 миллионов километров от базы технического обслуживания. О юбилейном выстреле сообщила Лос-Аламосская национальная лаборатория Министерства энергетики США.

Команда исследователей сделала несколько значительных открытий благодаря работе ChemCam с 2012 года. В 2016-м обнаружили оксиды марганца: это указало на то, что в атмосфере Марса когда-то могло быть больше кислорода. То открытие дополнило другие результаты миссии Curiosity  и показало, насколько Красная планета была похожа на Землю в прошлом.

В 2017 году ChemCam впервые зафиксировал присутствие бора в солях кратера Гейл. Бор играет уникальную роль в предбиологической химии, поддерживая формирование РНК.

В 2019-м инструмент помог выявить, что поверхность Марса когда-то была покрыта мелкими солеными водоемами, которые периодически пересыхали и наполнялись вновь. Анализ обогащенных солями пород в кратере Гейл показал, что климат на Марсе был гораздо менее стабильным, чем предполагалось: периоды сильной влажности чередовались с засушливыми периодами.

ChemCam провел первый анализ региона Глен-Торридон в кратере Гейл, установив, что коренные породы в этом районе изменялись под воздействием грунтовых вод в ранней истории планеты. В 2024 году Curiosity обнаружил элементарную серу, что стало первым случаем нахождения этого минерала в чистом виде на Марсе.

Миссия марсохода Curiosity была рассчитана на два года — 2012-2013-е. Однако спустя более чем 12 лет он все еще продолжает исследовать Марс и собирать данные. ChemCam продолжит работать, пока сам марсоход будет функционировать.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# ChemCam
# Curiosity
# NASA
# космос
# Марс
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Сен
700
Homo sapiens: что делает нас разумными?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Сен
Бесплатно
Подпольная Россия. Бомбы, террор и конспирация в Российской империи XIX века
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
11 Сен
Бесплатно
Архитектурная история Москвы
Библиотека 179-2
Москва
Лекция
11 Сен
500
Что возрождало Возрождение и как оно началось? 
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Зачем нам нужен университет?
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Хищные динозавры России
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
12 Сен
Бесплатно
Мир вакцин, взгляд изнутри
Парк «Зарядье»
Москва
Презентация
12 Сен
Бесплатно
Медицинский путеводитель по виртуальной реальности
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
13 Сен
1500
Темная сторона Вселенной
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 сентября
Evgenia

Торий поможет ученым измерять время точнее

Ученые сделали важный шаг к разработке ядерных часов — устройства, которое измеряет время, фиксируя энергетические изменения в ядре атома, «тики». Ядерные часы обещают быть точнее и стабильнее атомных. Атомные часы работают на основе лазеров, чья частота излучения точно соответствует энергии, необходимой для перехода электронов между уровнями внутри атома. Эти часы теряют или добавляют всего одну...

Физика
# атомные часы
# время
# метрология
# торий
# ядерные часы
Вчера, 09:41
Любовь

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

С помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы обнаружили у суперземли L98-59d признаки вторичной атмосферы со следами серы. Экзопланета обращается вокруг относительно близкого к Солнцу красного карлика и, по мнению исследователей, обладает сильной вулканической активностью.

Астрономия
# астробиология
# вулканическая активность
# Джеймс Уэбб
# экзопланеты
3 часа назад
Любовь

Ученые из Китая создали первую цветную карту Марса

Первую в истории цветную карту Красной планеты с высокой степенью детализации и реалистичностью отображаемых цветов разработали с помощью данных, полученных в рамках миссии «Тяньвэнь-1», стартовавшей в 2020 году. В ее состав вошли орбитальный аппарат, марсоход и несколько камер высокого и среднего разрешения для детальной съемки поверхности Марса. 

Астрономия
# Китай
# космос
# марс
# Тяньвэнь-1
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
Вчера, 09:41
Любовь

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

С помощью инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы обнаружили у суперземли L98-59d признаки вторичной атмосферы со следами серы. Экзопланета обращается вокруг относительно близкого к Солнцу красного карлика и, по мнению исследователей, обладает сильной вулканической активностью.

Астрономия
# астробиология
# вулканическая активность
# Джеймс Уэбб
# экзопланеты
6 сентября
Evgenia

Торий поможет ученым измерять время точнее

Ученые сделали важный шаг к разработке ядерных часов — устройства, которое измеряет время, фиксируя энергетические изменения в ядре атома, «тики». Ядерные часы обещают быть точнее и стабильнее атомных. Атомные часы работают на основе лазеров, чья частота излучения точно соответствует энергии, необходимой для перехода электронов между уровнями внутри атома. Эти часы теряют или добавляют всего одну...

Физика
# атомные часы
# время
# метрология
# торий
# ядерные часы
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Изобретение пермских ученых предотвратит разрушение канализаций

    Только что

  2. Марсоход Curiosity сделал миллионный выстрел лазером

    17 минут назад

  3. Ученые сформулировали критерии интересной книги

    40 минут назад

  4. Ученые из Китая создали первую цветную карту Марса

    3 часа назад
Выбор редакции

Максим Лебедев: «Древние египтяне любили сдобные булочки и васильки»

2 сентября

Последние комментарии

Bob Virt
57 минут назад
И что тут нового и неизвестного? Цитата: "Технически работает это примерно так: ..." И это "примерно" пишет человек, называющий себя экспертом.

Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?

Максим Игнатьев
2 часа назад
Понятно,что мы все под колпаком у Мюллера)))))

Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?

Olga Evd
11 часов назад
Иван, песца, конечно, узнала. Натуральный мех никогда не покупаю и мясо не ем, потому что невкусно и потому что жалко животных.

У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусовУ пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

Александр Панов
12 часов назад
Чем меньше площадь поверхности тем меньше трение.

Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

Александр Панов
12 часов назад
И что написано?

BepiColombo впервые сфотографировал южный полюс МеркурияBepiColombo впервые сфотографировал южный полюс Меркурия

Иван Колупаев
13 часов назад
Olga, это песец. Причем полный. И если его выпустить он придет. К слову, такие зверофермы есть не только в Китае. Вот финны своих песцов вообще

У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусовУ пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

Olga Evd
14 часов назад
Какое же издевательство над животными. Люди это самые жестокие существа на планете. ( Плюс опять байки про вирусы и пандемии пошли.

У пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусовУ пушных зверей на китайских фермах обнаружили десятки новых вирусов

Иван Колупаев
15 часов назад
Зависит от материала подошвы. Полиуретан легко стирается. У меня есть пара кроссовок которые протерлись именно насквозь. А в остальном

Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

Vadim Razukov
15 часов назад
Я дико извиняюсь, но расстояние до L98-59 составляет 10,6 пк, а до Проксимы Центавра, которая тоже красный карлик, всего 1.3 пк. Как L98-59 может быть

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземлиТелескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

Роман Платонов
17 часов назад
Был задан очень простой вопрос. Написанный ответ - не содержит сути. Особенно нелепо выглядит фраза про катание по линолеуму или кафельному полу в

Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? Часто в детстве  взрослые запрещали нам кататься по льду в обуви, чтобы «не раскатать» подошву. Правда ли, что ее можно раскатать так, чтобы она скользила лучше, чем та, которую не «раскатывали» на скользких поверхностях? 

Сергей Сфыеду
19 часов назад
Насчет скоротечности осады - авторы пишут, что при некоторых других осадах римляне возводили куда более монументальные сооружения, и видимо,

Римляне взяли неприступную крепость с помощью стройбатаРимляне взяли неприступную крепость с помощью стройбата

Сергей Сфыеду
19 часов назад
Иван, ну почему же, вполне упомянул. Из книги 7: "Самую же крепость для того, чтобы никто из осажденных не мог бежать, он окружил обводной стеной и

Римляне взяли неприступную крепость с помощью стройбатаРимляне взяли неприступную крепость с помощью стройбата

Иван Колупаев
19 часов назад
Вот те самые митохондриальные "Адам и Ева" которые считаются прародителями человечества. https://www.vokrugsveta.ru/articles/vremya-evy-kem-byli-dvoe-praroditelei-sovremennykh-lyudei-id5611217/

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Иван Колупаев
19 часов назад
Николай, современный вид человека сформировался где-то 150-300 тыс. лет назад. https://artsandculture.google.com/story/pgVBmbqGPWhsKw?hl=ru

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Иван Колупаев
20 часов назад
Vladimir, а заодно закопал в землю останки динозавров чтоб атеистам и агностикам было чем заняться.

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Vladimir Lukianov
22 часа назад
Andrey, В Библии так об этом написано,-«Он сделал так, что от одного человека произошли все народы и населили землю, он установил для них время событий

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Дождиков Антон
23 часа назад
Затратный - не беда? Летит наш самолет в Тай - скидку в 30% на топливо здесь и 20% - там. В обмен на скидку для тайского самолета здесь. Проблема решается

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Николай К
23 часа назад
Anton, это было 74 тыс. лет назад. То есть то был ещё не современный вид человека

Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?Если взять случайного человека на планете, скольки-юродным братом/сестрой он мне придется?

Дождиков Антон
23 часа назад
Не планета а Аццкая Сотона какая-то . Если там найдут жизнь... (вероятнее всего не на углеродной основе), то что скажут теологи?

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземлиТелескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил следы серы в атмосфере близлежащей суперземли

Hillel Brodsky
1 день назад
"Были также обнаружены три фермента, способные расщеплять обычный пластик, загрязняющий океаны и полиэтилентерефталат (ПЭТ) " Т.е Вы хотите

Биологи обнаружили морских микробов, с помощью которых можно создать новые антибиотики и уничтожить пластик Биологи обнаружили морских микробов, с помощью которых можно создать новые антибиотики и уничтожить пластик 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно