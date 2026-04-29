Китай спустил на воду крупнейший в мире автовоз: 10 800 машин на 14 палубах
Китай завершил строительство и передал заказчику крупнейшее в мире судно для перевозки автомобилей — гигантский автовоз, способный за один рейс транспортировать до 10 800 машин. Если выстроить их бампер к бамперу, такая колонна растянулась бы примерно на 50 километров.
Судно разработано верфью Guangzhou Shipyard International, входящей в состав государственной корпорации China State Shipbuilding Corporation. Передача состоялась 28 апреля в Гуанчжоу южнокорейской компании HMM, а эксплуатацией займется Hyundai Glovis.
Судно получило название Glovis Leader. Его длина составляет около 230 метров, ширина — 40 метров. По сути, это высокоэффективная «плавучая парковка», отражающая стремительный рост Китая как в судостроении, так и в экспорте автомобилей, включая электромобили.
Glovis Leader имеет 14 палуб и способно перевозить широкий спектр техники: от обычных легковых автомобилей до электромобилей, водородных машин и тяжелых грузовиков.
Судно оснащено двухтопливной энергетической установкой, работающей на сжиженном природном газе и традиционном морском топливе. Также предусмотрена возможность переоборудования под аммиак или метанол.
Дополнительно корабль оборудован валогенератором, который способен обеспечивать его энергией во время плавания, повышая общую энергоэффективность. Благодаря этим решениям судно соответствует строгим экологическим стандартам Tier III Международной морской организации.
Максимальная скорость достигает 35 километров в час, а конструкция рассчитана на дальние международные маршруты.
Появление Glovis Leader подчеркивает усиливающиеся позиции Китая в высокотехнологичном судостроении и общий переход мировой отрасли к более экологичным решениям.
В последние годы китайские верфи регулярно устанавливают новые рекорды. Так, ранее были введены в строй автовозы BYD Shenzhen (на 9 200 автомобилей), а также суда аналогичного класса — BYD Changsha и BYD Xi’an. Позже в свой первый рейс отправилось еще одно крупное судно — Anji Ansheng, рассчитанное на 9 500 автомобилей.
Всего Guangzhou Shipyard International уже получила более 40 заказов на автовозы и поставила 26 судов, причем все — с опережением графика. В 2025 году было передано 11 кораблей, в среднем на 151 день раньше срока.
Новый гигантский автовоз становится еще одним подтверждением того, что Китай стремительно укрепляет свои позиции в глобальной морской индустрии.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
8 Июня, 2016
Будущее пассажирских самолетов
14 Сентября, 2015
Благим матом: история русского сквернословия
19 Декабря, 2015
Топ самых необычных беспилотников
