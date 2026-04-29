Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай спустил на воду крупнейший в мире автовоз: 10 800 машин на 14 палубах

Китай завершил строительство и передал заказчику крупнейшее в мире судно для перевозки автомобилей — гигантский автовоз, способный за один рейс транспортировать до 10 800 машин. Если выстроить их бампер к бамперу, такая колонна растянулась бы примерно на 50 километров.

Судно Glovis Leader / © Guangzhou Shipyard International

Судно разработано верфью Guangzhou Shipyard International, входящей в состав государственной корпорации China State Shipbuilding Corporation. Передача состоялась 28 апреля в Гуанчжоу южнокорейской компании HMM, а эксплуатацией займется Hyundai Glovis.

Судно получило название Glovis Leader. Его длина составляет около 230 метров, ширина — 40 метров. По сути, это высокоэффективная «плавучая парковка», отражающая стремительный рост Китая как в судостроении, так и в экспорте автомобилей, включая электромобили.

Glovis Leader имеет 14 палуб и способно перевозить широкий спектр техники: от обычных легковых автомобилей до электромобилей, водородных машин и тяжелых грузовиков.

Судно оснащено двухтопливной энергетической установкой, работающей на сжиженном природном газе и традиционном морском топливе. Также предусмотрена возможность переоборудования под аммиак или метанол.

Дополнительно корабль оборудован валогенератором, который способен обеспечивать его энергией во время плавания, повышая общую энергоэффективность. Благодаря этим решениям судно соответствует строгим экологическим стандартам Tier III Международной морской организации.

Максимальная скорость достигает 35 километров в час, а конструкция рассчитана на дальние международные маршруты.

Появление Glovis Leader подчеркивает усиливающиеся позиции Китая в высокотехнологичном судостроении и общий переход мировой отрасли к более экологичным решениям.

В последние годы китайские верфи регулярно устанавливают новые рекорды. Так, ранее были введены в строй автовозы BYD Shenzhen (на 9 200 автомобилей), а также суда аналогичного класса — BYD Changsha и BYD Xi’an. Позже в свой первый рейс отправилось еще одно крупное судно — Anji Ansheng, рассчитанное на 9 500 автомобилей.

Всего Guangzhou Shipyard International уже получила более 40 заказов на автовозы и поставила 26 судов, причем все — с опережением графика. В 2025 году было передано 11 кораблей, в среднем на 151 день раньше срока.

Новый гигантский автовоз становится еще одним подтверждением того, что Китай стремительно укрепляет свои позиции в глобальной морской индустрии.