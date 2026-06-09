Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Airbus впервые показала автономный вертолет-дрон U145

Компания Airbus Helicopters представила новый автономный летательный аппарат U145, созданный на базе популярного вертолета H145. Новинка знаменует собой очередной шаг европейского авиастроительного гиганта на быстрорастущий рынок тяжелых беспилотных винтокрылых машин.

Вертолет-дрон U145 / © Airbus Helicopters

Полноразмерный макет аппарата был впервые продемонстрирован накануне авиасалона ILA Berlin Air Show в Берлине. Проект сочетает проверенную временем платформу вертолета H145 с современными системами автономного управления и искусственного интеллекта.

По планам Airbus, первые испытательные полеты с пилотом безопасности на борту состоятся до конца 2026 года, а ввод машины в эксплуатацию ожидается в начале следующего десятилетия.

В отличие от многих беспилотных вертолетов, разрабатываемых «с чистого листа», U145 создан на основе серийного вертолета Airbus H145, который стал одной из самых массовых моделей Airbus.

Сегодня по всему миру эксплуатируется более 1800 вертолетов семейства H145. Они используются вооруженными силами, экстренными службами, правоохранительными органами и гражданскими операторами. Суммарный налет этих машин уже превысил 8,5 миллиона часов. Такой подход позволяет существенно сократить сроки разработки и снизить технические риски по сравнению с созданием полностью нового летательного аппарата.

Одной из самых заметных особенностей U145 стало полное отсутствие традиционной кабины экипажа. Конструкторы полностью отказались от места для пилотов, заменив его комплексом автономного управления, датчиков и систем искусственного интеллекта. Все функции навигации и пилотирования выполняются бортовой электроникой без участия человека на борту.

При этом аппарат сохранил грузоподъемность и летные характеристики базового H145. Максимальная взлетная масса U145 составляет почти 3,8 тонны, что позволяет ему перевозить значительно более тяжелые грузы по сравнению с большинством существующих вертолетных беспилотников. Для выполнения транспортных задач инженеры переработали носовую часть машины, оснастив ее встроенной грузовой дверью. Также были добавлены складной погрузочный стол и усиленный грузовой отсек, что облегчает работу в полевых условиях.

Особый интерес представляет военное применение U145. Airbus рассматривает возможность использования аппарата в качестве своеобразного воздушного «авианосца» для беспилотников. Предполагается, что во время боевых операций вертолет сможет запускать более мелкие беспилотные системы непосредственно в зоне выполнения задачи.

Фактически U145 должен занять нишу между классическими транспортными вертолетами и крупными беспилотными авиационными комплексами.