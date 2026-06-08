Креатин оказался источником энергии для уничтожающих рак клеток иммунитета
Спортивная добавка, знакомая каждому второму посетителю тренажерного зала, оказалась неожиданно важной для противоопухолевого иммунитета. Американские ученые выяснили, что иммунные клетки внутри опухоли активно поглощают креатин и без него теряют способность бороться с раком.
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что дендритные клетки (тип клеток иммунитета, отвечающих за распознавание угроз и запуск защитной реакции) внутри опухолей резко усиливают поглощение креатина и критически зависят от него в условиях питательного голода. Научная работа опубликована в журнале iScience и продолжает серию открытий той же группы о роли обычных спортивных добавок в онкологии.
Большинство современных методов иммунотерапии рака сфокусировано на стимуляции Т-киллеров — клеток, которые физически уничтожают опухоль. Тем не менее устойчивая реакция наблюдается лишь у 20-40 процентов пациентов.
Часто лечение не работает просто потому, что Т-киллеры не получают сигнал к действию. Сами по себе они не могут распознать рак — для этого им необходима помощь дендритных клеток. Те находят молекулы опухоли и демонстрируют их Т-киллерам, указывая конкретный объект для уничтожения. Если это связующее звено работает плохо, Т-киллеры не активируются. Из-за этого даже самые современные препараты оказываются неэффективными: они стимулируют иммунную систему, но она не понимает, какие именно клетки в организме нужно атаковать.
Внутри опухоли формируется крайне враждебная для защитных систем организма среда: здесь наблюдается постоянная нехватка кислорода, дефицит питательных веществ и жесткая конкуренция за ресурсы со стороны раковых клеток. Еще в 2019 году ученые этой же лаборатории доказали, что Т-киллеры частично справляются с энергетическим голодом благодаря поглощению креатина, играющего роль буферного хранилища энергии. Новые данные показали, что точно так же защищаются дендритные клетки, которые управляют работой иммунитета.
Во время экспериментов исследователи изучили активность генов в дендритной ткани, извлеченной из опухолей мышей. Наибольший рост показателей продемонстрировал ген, отвечающий за синтез транспортера креатина — специального белка, «закачивающего» вещество внутрь клетки. Когда исследователи искусственно отключили его, дендритные клетки начали погибать, терять активность и полностью лишились способности передавать команды Т-киллерам. В результате Т-киллеры переставали размножаться и выделяли слишком мало сигнальных молекул, которые необходимы для уничтожения рака.
Эффективность гипотезы проверили и в обратном направлении. Регулярные инъекции креатина лабораторным мышам с меланомой привели к заметному замедлению роста новообразований и существенно повысили иммунитет. Кроме того, ученые протестировали воздействие добавки на человеческий биоматериал в лабораторных условиях: креатин успешно активировал дендритные клетки человека, что подтверждает перспективность методики для реальной клинической практики.
Как отметил старший автор исследования профессор Лили Ян (Lili Yang), существующая иммунотерапия показывает впечатляющие результаты, но помогает далеко не всем пациентам. Новые данные доказывают, что креатин не просто подпитывает отдельные Т-клетки, атакующие болезнь, а полностью поддерживает жизнеспособность всей инфраструктуры, которая направляет их действия.
Авторы научной работы подчеркнули, что креатин давно одобрен для медицинского применения и обладает детально изученным профилем безопасности. Его интеграция в существующие схемы лечения или использование при создании дендритно-клеточных вакцин может стать быстрым и доступным способом повысить эффективность противоопухолевой терапии без необходимости годами разрабатывать новые дорогостоящие молекулы. Исследователи направили официальную патентную заявку на потенциальное коммерческое и терапевтическое применение своего открытия.
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