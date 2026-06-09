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Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI
Китай продолжает стремительно наращивать свой ядерный потенциал и делает это быстрее всех остальных государств, обладающих ядерным оружием. К такому выводу пришли эксперты Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) — Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Согласно последнему ежегодному докладу SIPRI, по состоянию на начало 2026 года Китай располагал примерно 620 ядерными боеголовками, а развитие его стратегических сил продолжается ускоренными темпами.
В докладе отмечается, что Пекин активно создает новые системы ядерного вооружения и уже к концу текущего десятилетия потенциально может располагать не меньшим количеством межконтинентальных баллистических ракет (МБР), чем Россия или Соединенные Штаты.
По данным SIPRI, к январю 2026 года Китай разместил сотни ракет в трех крупных районах шахтного базирования на севере страны и одновременно продолжал строительство еще 30 шахтных пусковых установок в трёх горных районах восточного Китая. Число развернутых ядерных боеголовок выросло с 24 в 2025 году до 34 в 2026-м. Одновременно увеличилось и количество боезарядов, находящихся на хранении: с 576 до 586 единиц. Таким образом, общий объем китайского ядерного арсенала достиг 620 боеголовок. Несмотря на впечатляющие темпы роста, Китай пока значительно уступает двум крупнейшим ядерным державам мира.
По оценкам SIPRI: США располагают примерно 3700 ядерными боеголовками в военном арсенале, а Россия имеет около 4400 боеголовок. Даже если к 2030 году китайский арсенал превысит отметку в 1000 боезарядов, это все равно будет составлять лишь около четверти нынешних запасов России и США. Однако именно Китай сегодня демонстрирует самые высокие темпы наращивания ядерного потенциала в процентном отношении, и никаких признаков замедления этой программы пока не наблюдается.
По оценкам института, общее количество ядерных боеголовок в мире составляет около 12187 единиц. Из них примерно: 9745 находятся в военных арсеналах и могут быть использованы в случае конфликта; около 4012 уже развернуты на ракетах и авиационных носителях; остальные находятся на складах хранения.
Существенного увеличения запасов у других ядерных держав за последний год зафиксировано не было.
В частности, арсеналы Великобритании, Франции и Пакистана остались практически без изменений. Индия, по оценке SIPRI, увеличила свой запас примерно на 10 боеголовок. В настоящее время ее ядерный арсенал насчитывает около 190 боезарядов, из которых 12 находятся в развернутом состоянии.
Отдельное внимание в докладе уделено России и США.
Эксперты считают, что впервые со времен окончания холодной войны процесс постепенной ликвидации снятых с вооружения ядерных боеголовок может существенно замедлиться. Если этот прогноз оправдается, общее количество ядерного оружия в мире снова начнет расти после десятилетий постепенного сокращения. Хотя в последние годы арсеналы России и США существенно не увеличивались, обе страны активно реализуют масштабные программы модернизации стратегических сил.
По оценке SIPRI, это может привести к тому, что в будущем Москва и Вашингтон не только обновят свои ядерные средства сдерживания, но и увеличат размеры и разнообразие своих арсеналов.
Доклад SIPRI рисует тревожную картину: после десятилетий сокращения ядерных запасов мир постепенно вступает в новый период стратегического соперничества.
Рост китайского арсенала, модернизация российских и американских сил, ослабление международных договоров по контролю над вооружениями и ухудшение отношений между крупнейшими державами создают условия для новой гонки ядерных вооружений.
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