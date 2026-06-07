Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Аналитики оценили SpaceX менее чем в половину от предполагаемой стоимости будущего IPO

SpaceX в ближайшие недели должна начать торги на бирже Nasdaq. Однако эксперты полагают, что технологический гигант Илона Маска «существенно переоценен».

Илон Маск / © Dimitrios Kambouris / Getty Images

Ожидаемое IPO SpaceX (первичное публичное размещение на бирже) может стать крупнейшим в истории. Компания рассчитывает привлечь около 75 миллиардов долларов, а ее оценка при IPO может достичь 1,75 триллиона долларов.

Однако аналитики Morningstar заявили, что компания Маска значительно переоценена. Эксперты ожидают, что после IPO инвесторы смогут купить акции на более привлекательных условиях.

По мнению экспертов, пока невозможно надежно оценить будущую прибыль ИИ-подразделения SpaceX. В перспективе именно это подразделение может снизить общую стоимость компании.

Спрогнозировав будущие доходы компании, аналитики Morningstar оценили SpaceX в 780 миллиардов долларов. Это почти вдвое меньше нынешней частной оценки компании в 1,5 триллиона долларов.

В мае SpaceX опубликовала финансовую отчетность. В 2025 году при выручке в 18,67 миллиарда долларов компания получила убыток в 4,94 миллиарда долларов. Основным источником убытков стало ИИ-подразделение компании.