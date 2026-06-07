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Аналитики оценили SpaceX менее чем в половину от предполагаемой стоимости будущего IPO
SpaceX в ближайшие недели должна начать торги на бирже Nasdaq. Однако эксперты полагают, что технологический гигант Илона Маска «существенно переоценен».
Ожидаемое IPO SpaceX (первичное публичное размещение на бирже) может стать крупнейшим в истории. Компания рассчитывает привлечь около 75 миллиардов долларов, а ее оценка при IPO может достичь 1,75 триллиона долларов.
Однако аналитики Morningstar заявили, что компания Маска значительно переоценена. Эксперты ожидают, что после IPO инвесторы смогут купить акции на более привлекательных условиях.
По мнению экспертов, пока невозможно надежно оценить будущую прибыль ИИ-подразделения SpaceX. В перспективе именно это подразделение может снизить общую стоимость компании.
Спрогнозировав будущие доходы компании, аналитики Morningstar оценили SpaceX в 780 миллиардов долларов. Это почти вдвое меньше нынешней частной оценки компании в 1,5 триллиона долларов.
В мае SpaceX опубликовала финансовую отчетность. В 2025 году при выручке в 18,67 миллиарда долларов компания получила убыток в 4,94 миллиарда долларов. Основным источником убытков стало ИИ-подразделение компании.
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В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
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