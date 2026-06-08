Биотехнологи впервые «омолодили» клетки печени человека и готовятся к испытаниям на людях
Американские биотехнологи впервые сообщили об обращении вспять клеточного старения в живых клетках печени человека — не мышиных, не синтетических, а именно человеческих. На волне этого результата компания привлекла 435 миллионов долларов и готовится к клиническим испытаниям.
В основе новой технологии, разработанной стартапом NewLimit, лежит метод эпигенетического перепрограммирования. Каждая клетка нашего тела обладает одинаковым набором генов, но ведут они себя по-разному: например, клетки кожи выполняют одни задачи, а нейроны мозга — совершенно другие. Этим процессом управляет эпигенетика — особая система химических меток на ДНК, которая определяет, какие именно гены должны работать в данный момент, не меняя сам генетический код.
С возрастом эта система начинает давать сбои, метки путаются, гены перестают функционировать правильно. В результате клетки теряют способность эффективно восстанавливаться и постепенно увядают, что и становится главной причиной старения органов.
Идея ученых заключалась в том, чтобы сбросить эти настройки до состояния молодости. Ранее подобные результаты удавалось получить в основном на грызунах, однако специалисты NewLimit смогли повторить успех со старыми клетками печени человека. После процедуры они полностью восстановили свои ключевые функции: снова начали эффективно расщеплять жиры и нейтрализовать токсины.
Для поиска идеального решения разработчики объединили генетический анализ, технологии машинного обучения и масштабное тестирование различных вариантов. Удалось выделить три комбинации транскрипционных факторов (особых белков, управляющих поведением генов), которые возвращают старым клеткам печени профиль молодости.
Доставлять эти белки в организм планируют с помощью мРНК-терапии (технология, передающая клеткам временную «инструкцию» для сборки нужных белков), упакованной в крошечные жировые пузырьки — липидные наночастицы. Именно эту технологическую платформу использовали при создании некоторых известных вакцин против коронавируса.
Подробные лабораторные данные компании еще не опубликованы в каком-либо авторитетном научном журнале. Стартап раскрыл информацию лишь в своем официальном блоге и корпоративном пресс-релизе — это обычная практика для привлечения крупных инвестиций. Независимого подтверждения со стороны научного сообщества эти выводы пока не получили. Только будущие клинические тесты покажут, насколько эффективно метод работает внутри реального живого организма.
Если испытания пройдут успешно, авторы проекта планируют расширить методику. Первая фаза тестов будет направлена на борьбу со стеатозом печени, а вторая — на устранение повреждений, вызванных алкоголем. В дальнейшем компания рассчитывает применить этот же подход для омоложения клеток кровеносных сосудов и клеток иммунной системы.
В пользу перспективности направления говорит и то, что в раунде финансирования участвовал крупный фармацевтический венчурный фонд Eli Lilly Ventures. Это показывает, что мировая фарминдустрия начинает воспринимать клеточное омоложение как реальное терапевтическое направление, а не как далекую фантастику.
В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
Роль личности в истории чаще всего иллюстрируют правителями или полководцами. Но, глядя на современную карту мира, нельзя не признать: она выглядела бы принципиально иначе, если бы не одна крестьянская девушка, которую сожгли в этот день ровно 595 лет назад.
В США разработали экспериментальный назальный спрей против возрастного угасания мозга, который не только эффективно подавляет нейровоспаление, но и восстанавливает когнитивные функции. В отличие от традиционных методов, он заставляет организм возвращать память за счет репрограммирования клеток микроглии, а не сложного хирургического вмешательства.
В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
Тысячу лет назад колоссальный степной пояс от Амура до Дуная назывался Великой степью. На Руси его знали как Дикую степь. В этом краю жили кочевники, и среди них — хищная птица сокол-балобан. Сейчас цельной трансконтинентальной популяции балобана больше нет. Небольшой европейский островок уцелел в Венгрии, Австрии и в Крыму. Есть популяция в Казахстане, Монголии и Китае. В России сокол-балобан, помимо Крыма, живет в горах Южной Сибири. И выживание этой популяции, как и всего вида, под угрозой. Как живет эта птица и как ей помогают в нашей стране? Зачем в Хакасии посреди «нигде» построили огромный облёточник? Буквально сегодня в него уже доставили первую партию птиц.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии