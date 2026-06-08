Биотехнологи впервые «омолодили» клетки печени человека и готовятся к испытаниям на людях

Американские биотехнологи впервые сообщили об обращении вспять клеточного старения в живых клетках печени человека — не мышиных, не синтетических, а именно человеческих. На волне этого результата компания привлекла 435 миллионов долларов и готовится к клиническим испытаниям.

В основе новой технологии, разработанной стартапом NewLimit, лежит метод эпигенетического перепрограммирования. Каждая клетка нашего тела обладает одинаковым набором генов, но ведут они себя по-разному: например, клетки кожи выполняют одни задачи, а нейроны мозга — совершенно другие. Этим процессом управляет эпигенетика — особая система химических меток на ДНК, которая определяет, какие именно гены должны работать в данный момент, не меняя сам генетический код.

С возрастом эта система начинает давать сбои, метки путаются, гены перестают функционировать правильно. В результате клетки теряют способность эффективно восстанавливаться и постепенно увядают, что и становится главной причиной старения органов.

Идея ученых заключалась в том, чтобы сбросить эти настройки до состояния молодости. Ранее подобные результаты удавалось получить в основном на грызунах, однако специалисты NewLimit смогли повторить успех со старыми клетками печени человека. После процедуры они полностью восстановили свои ключевые функции: снова начали эффективно расщеплять жиры и нейтрализовать токсины.

Для поиска идеального решения разработчики объединили генетический анализ, технологии машинного обучения и масштабное тестирование различных вариантов. Удалось выделить три комбинации транскрипционных факторов (особых белков, управляющих поведением генов), которые возвращают старым клеткам печени профиль молодости.

Доставлять эти белки в организм планируют с помощью мРНК-терапии (технология, передающая клеткам временную «инструкцию» для сборки нужных белков), упакованной в крошечные жировые пузырьки — липидные наночастицы. Именно эту технологическую платформу использовали при создании некоторых известных вакцин против коронавируса.

Подробные лабораторные данные компании еще не опубликованы в каком-либо авторитетном научном журнале. Стартап раскрыл информацию лишь в своем официальном блоге и корпоративном пресс-релизе — это обычная практика для привлечения крупных инвестиций. Независимого подтверждения со стороны научного сообщества эти выводы пока не получили. Только будущие клинические тесты покажут, насколько эффективно метод работает внутри реального живого организма.

Если испытания пройдут успешно, авторы проекта планируют расширить методику. Первая фаза тестов будет направлена на борьбу со стеатозом печени, а вторая — на устранение повреждений, вызванных алкоголем. В дальнейшем компания рассчитывает применить этот же подход для омоложения клеток кровеносных сосудов и клеток иммунной системы.

В пользу перспективности направления говорит и то, что в раунде финансирования участвовал крупный фармацевтический венчурный фонд Eli Lilly Ventures. Это показывает, что мировая фарминдустрия начинает воспринимать клеточное омоложение как реальное терапевтическое направление, а не как далекую фантастику.

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