Новейшее самое высокое здание в мире стремительно достраивают в Саудовской Аравии

Будущее самое высокое здание в мире преодолело важный строительный рубеж. Башня Jeddah Tower в Саудовской Аравии достигла 103 этажей и быстро приближается к запланированной высоте более одного километра.

Строительство Jeddah Tower / © Thornton Tomasetti

Еще в ноябре прошлого года представители Саудовской Аравии сообщали, что башня поднялась до 69 этажей. Сейчас строительство идет чрезвычайно быстрыми темпами, и в последние недели она преодолела отметку в 100 этажей, войдя в число примерно 25 зданий в мире, которым это удалось. Архитекторы из бюро Adrian Smith + Gordon Gill (AS+GG) недавно подтвердили, что в здании будет не менее 157 этажей. Оно также будет значительно выше нынешнего самого высокого здания в мире — 828-метрового Бурдж-Халифа.

Такая колоссальная высота требует тщательно продуманной конструктивной системы.

«Бетон — король на Ближнем Востоке», — сообщила инжиниринговая компания Thornton Tomasetti, участвующая в реализации проекта. — «Так почему бы не воспользоваться местными технологиями Саудовской Аравии для строительства Jeddah Tower? Именно так мы и поступили: создали эффективную систему на основе бетона, в которой используются строительные методы и марки бетона, распространенные в регионе.

Рендер Jeddah Tower / © Adrian Smith & Gordon Gill Architecture

Конструктивная система проста как все гениальное — без колонн, шпренгелей, балок перекрытий, фасадных балок и вертикальных переходов. Спроектированная специально для быстрого и эффективного строительства, она объединяет все стены в единое целое, причем каждый конструктивный элемент сопротивляется как ветровым, так и гравитационным нагрузкам. Внизу массивная фундаментная система из бетона выдерживает вес всей этой высоты: плитный фундамент толщиной пять метров опирается на 270 буронабивных свай диаметром 1,8 метра каждая, уходящих на глубину до 105 метров.

Рендер Jeddah Tower / © Adrian Smith & Gordon Gill Architecture

Jeddah Tower находится в центре новой городской застройки в оживленном портовом городе Джидда. Внутри нее будут расположены самая высокая в мире обзорная площадка, роскошный отель, офисные помещения и апартаменты.

Этот сверхвысокий небоскреб — лишь один из нескольких гигапроектов, анонсированных Саудовской Аравией по мере ее превращения в крупное туристическое направление. Однако, если другие проекты, такие как «Зеркальная линия» (The Line) и «Мукааб» (Mukaab), либо урезали свои амбиции, либо были полностью отменены, башня Jeddah Tower после многих лет задержек уверенно движется к завершению, и саудовские власти, похоже, полны решимости реализовать амбициозное видение этого проекта.