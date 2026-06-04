Полигамные птицы оказались более склонными к мастурбации по сравнению с моногамными
Брачная стратегия пернатых напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке. Британские биологи проанализировали поведение 120 видов птиц и выяснили, что животные без постоянного партнера прибегают к самоудовлетворению значительно чаще тех, кто образует крепкие пары. Исследование показало, что привычка тереться о ветки служит естественным эволюционным механизмом для сброса гормонального напряжения, а не патологическим следствием жизни в клетке: в дикой природе этот процесс происходит даже активнее, чем в зоопарках.
С точки зрения классической биологии мастурбация выглядит как эволюционный парадокс. Трата драгоценной энергии и семенной жидкости без шанса на зачатие кажется нелогичной. Из-за этого в ветеринарии десятилетиями господствовало мнение, что самоудовлетворение у птиц — это вредная привычка, вызванная одиночеством и жизнью в клетке. Подобные действия описывались как проблема, которую пытались лечить строгими диетами, лишением игрушек, психотропными препаратами или даже хирургической кастрацией.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Ecology and Evolution, решили выяснить истинные причины этого явления. Поскольку в научной литературе тема почти не освещалась, биологи применили комбинированный подход. Они собрали базу данных по 120 видам пернатых, объединив научные публикации, опросы орнитологов и сотрудников зоопарков с материалами «гражданской науки» — видеозаписями с видеохостингов и отчетами заводчиков на профильных форумах.
При отборе данных авторы отсеивали случаи обычной гигиены (например, чистку перьев клювом). Технически птичья мастурбация выглядит как прямолинейная имитация спаривания. Птица активно трется клоакой (универсальным мочеполовым отверстием) о неодушевленные предметы — ветки в дикой природе или игрушки в неволе. Иногда для стимуляции используются собственные лапы. Этот физический процесс почти всегда сопровождается характерным брачным поведением: специфическими криками и интенсивным взмахами крыльев.
Массив данных о мастурбации прогнали через байесовские филогенетические модели. Результаты показали, что дикие птицы мастурбировали статистически чаще, чем содержащиеся в клетках. Ключевым фактором оказалась брачная система вида. Птицы, склонные к спариванию с множеством партнеров, прибегали к самоудовлетворению регулярно. Социально-моногамные виды, образующие крепкие долгосрочные пары (например, лебеди), делали это значительно реже.
Самцы занимались мастурбацией чаще самок (55% зафиксированных случаев против 36%). Однако широкое распространение этого явления среди женских особей опровергло другую популярную теорию. Раньше считалось, что самцы делают это исключительно для избавления от старой спермы перед настоящим спариванием. Раз самки тоже тратят на это силы, поведение носит более универсальный характер. Кроме того, птенцы-подростки и взрослые особи мастурбировали одинаково часто, что исключает теорию о «тренировке» перед взрослой жизнью.
Ученые отдельно отметили медвежью услугу владельцев попугаев. Люди часто гладят домашних птиц по спине в районе надхвостья, не подозревая, что стимулируют эрогенную зону, имитируют ухаживания партнера и тем самым сами провоцируют питомцев на поиск сексуальной разрядки.
Авторы констатируют, что мастурбация — это эволюционно закрепленное и биологически нормальное поведение. Для полигамных видов, где особи постоянно конкурируют за внимание партнеров, характерен переизбыток гормонов. Самоудовлетворение служит своеобразным «предохранительным клапаном» для сброса зашкаливающего сексуального напряжения. Исследователи настаивают, что ветеринарам и владельцам необходимо отказаться от карательной медицины и перестать лечить птиц от естественных природных инстинктов.
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